IT之家 11 月 22 日消息，Netflix 日本区时隔约两年再次调整订阅价格，这次三个套餐均迎来涨价，IT之家随附月费信息如下：

广告版标准：890 日元（现汇率约合 37.5 元人民币） → 990 日元（现汇率约合 41.7 元人民币）

标准版：1,590 日元（现汇率约合 66.9 元人民币） → 1,790 日元（现汇率约合 75.3 元人民币）

高级版：2,290 日元（现汇率约合 96.4 元人民币） → 2,590 日元（现汇率约合 109 元人民币）

IT之家注意到，今年以来 Netflix 的股价已下跌超 30%，投资者对公司增长放缓的担忧有所加剧，YouTube 等免费服务正在吸引更多用户。

财务方面，Netflix 已连续三个季度出现营收增速放缓，并预计当前季度的营收增速将进一步下降。公司还下调了今年的广告销售预期，预计收入将比此前预测低约 3 亿美元（IT之家注：现汇率约合 20.04 亿元人民币），并将原因归结为部分新广告产品的推出进度慢于预期。据路透社 10 月 20 日报道，Netflix 已将 2026 年广告收入预期从 30 亿美元（现汇率约合 200.43 亿元人民币）下调至约 27 亿美元（现汇率约合 180.39 亿元人民币）。