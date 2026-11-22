IT之家 11 月 22 日消息，育碧宣布旗下运动类游戏《极限国度（Riders Republic）》于 Steam 平台开启 1 折史低折扣，本作原价 168 元起，现 1 折后 16.8 元起，优惠将于 12 月 3 日结束，IT之家附 Steam 页面如下（点此访问）。

《极限国度》让玩家置身于一个巨大的多人游戏世界中，包含各种各样的极限运动，包括自行车比赛、滑板滑雪、滑翔运动等。游戏地图包含美国国家公园、布赖斯峡谷、优胜美地、红杉国家公园、锡安山、峡谷地、猛犸山、大提顿国家公园。

游戏介绍：

一跃进入《极限国度》庞大的多人游乐场吧！通过自行车、单板滑雪、双板滑雪或翼装飞行，在开放世界的极限运动天堂穿梭，这里的规则由你决定，也由你打破。 自动加入超过 50 名玩家同时游玩的大型多人游乐场

在多人竞速中全力以赴 —— 碰撞、冲击，杀向终点

自定义你的角色形象，向你的对手和朋友展现你的风格

通过声望比赛吸引赞助商的注意力

自行车、单板滑雪、双板滑雪、翼装飞行，多种运动可在技巧挑战或是竞速比赛中体验

在布莱斯峡谷、约塞米蒂山谷、猛犸象山等美国国家公园标志性景观飞跃巅峰

游戏图赏：

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