IT之家 11 月 22 日消息，当地时间 11 月 20 日，Anthropic 数学家莱文特 · 阿尔珀格（Levent Alpöge）宣布，自己与 AI 模型 Claude 合作，攻克了数学界最著名的难题之一 —— 黎曼猜想。

据IT之家此前报道，11 月 21 日，Lean 与 Mathlib 社区发布联合声明，以 Lean 库形式给出的黎曼猜想证明已经通过核验，该证明的代码约 1700 万行。

据每日经济新闻报道，2022 年菲尔兹奖得主、牛津大学数学教授詹姆斯 · 梅纳德（James Maynard）接受采访时表示，他认为这项证明是正确的，但强调“理解一个定理为什么成立，远比仅仅证明它成立重要”。只有当有人真正理解这项成果，并能够向其他人解释清楚时，这份证明才有可能得到数学界的全面认可。

梅纳德是当代解析数论领域的重要数学家，长期致力于素数分布等数学问题的研究。2022 年，他凭借相关研究成果获得菲尔兹奖。

由于这项结果已经获得形式化验证，而且这一验证又经过了独立核实。此外，阿尔珀格过去在提出此类重大主张方面有着可靠的记录。综合这两点，梅纳德称非常有信心认为这一结果是正确的。

梅纳德表示，虽然黎曼猜想确实有一些直接的数学推论，但这个问题之所以被认为如此重要，主要是因为人们一直期待，要解释素数分布中这种深刻的内在结构，就必须发展出新的数学理论。

在我们真正理解证明中的思想和整体框架之前，这项成果很可能无法带来人们所期待的变革。 不过，我相信随着时间推移，我们最终会真正理解这份证明，而这必将彻底改变我们对相关数学问题的认识。

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