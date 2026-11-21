IT之家 11 月 21 日消息，当地时间 11 月 20 日，Anthropic 数学家莱文特 · 阿尔珀格（Levent Alpöge）宣称他与 Claude 合作，发现了黎曼猜想及其推广形式广义黎曼猜想（GRH）的证明。

阿尔珀格拥有哈佛大学本科学位和普林斯顿大学数学博士学位，目前在 Anthropic 从事研究工作。他在声明中称，Claude 在证明接近完成时“远远超过了我”，“在终点附近飞翔、跳舞、闪耀”。他还表示，自己为 Claude 指明了关键研究方向，随后 Claude 提出了一系列令他意外的数学思路。

据阿尔珀格透露，他与 Claude 生成的文字证明超过 25 万页，因篇幅过长未予公开。公开材料仅包括一份 4 页说明，以及分为 14 个压缩包、总计约 1700 万行的 Lean 形式化代码。

2006 年菲尔兹奖得主陶哲轩后续在个人博客中对此作了初步盘点。他表示，从非常初步的分析看，该证明似乎动用了朗兰兹纲领和算术几何领域的现代研究成果，数学界梳理核心思路并验证正确性的过程还需要一段时间。

罗格斯大学数学教授 Alex Kontorovich 则在 X 上称，黎曼猜想的证明需要“运用一切”，这反而让他对成功的可能性更有信心。

IT之家注：Lean 是一种交互式定理证明器，用于将数学证明翻译为计算机可机械验证的代码。Lean 通过小型可信内核逐步检查逻辑推导，但无法自动保证形式化代码所证明的命题与原始数学猜想在语义上完全一致。

数学家 Elliot Glazer 在初步检查后表示，阿尔珀格发布的 Lean 文件中形式化的数学命题“确实是广义黎曼猜想”。但他同时指出，理论上不排除 Lean 自身存在可靠性漏洞的可能，不过他估计这一概率远低于 1%。此前已有研究记录显示，Lean 4 的部分历史版本曾出现过允许无效证明通过的内核缺陷。

《科学》杂志 2026 年 10 月的一篇报道也指出，AI 生成的 Lean 代码曾在 OpenAI 高调的 Navier-Stokes 问题证明中弱化原始英文命题的表述；Lean 验证的仅是代码所指向的形式化目标，而非自然语言层面的数学问题本身。

另外还有网上流传的一张疑似 2026 年菲尔兹奖得主邓煜评价此事的聊天截图显示，面对相关提问，其回复称“至少拿出 500 页版本前看都不看”。

即使 Lean 代码通过编译、形式化目标与原始猜想的一致性也得到确认，距离克雷数学研究所的认可仍有漫长距离。

按照该机构规则，千禧年难题的解答必须在同行评审期刊正式发表，并经过至少两年的验证期和数学界普遍接受，才有可能进入奖金评审程序。个人网站声明和代码压缩包不符合提交资格，克雷数学研究所也不接受直接投稿。黎曼猜想于 2000 年被列入七大千禧年难题，奖金为 100 万美元（现汇率约合 669.2 万元人民币）。

值得一提的是，Anthropic 于 11 月 19 日刚在纳斯达克挂牌交易，阿尔珀格称他在 11 月 15 日深夜至 16 日凌晨完成关键工作后联系了 Anthropic CEO 达里奥 · 阿莫代伊，询问公布时机。他承认“时间点非常糟糕”，但表示“实在无法再等下去了”。

今年 8 月，Anthropic 曾公布 Claude 在黎曼猜想相关问题上将关键线上零点比例下界从 41.6% 提高至 67.2% 的成果，当时距离完整证明仍有明显差距。

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