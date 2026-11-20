IT之家 11 月 20 日消息，据《科学美国人》报道，当地时间 20 日，Anthropic 数学家莱文特 · 阿尔波格宣称，自己与 AI 模型 Claude 合作，攻克了数学界最著名的难题之一 —— 黎曼猜想。

阿尔波格在个人网站发表声明称：“我相信，我与 Claude 合作找到了黎曼猜想的证明。”

IT之家注：黎曼猜想由德国数学家伯恩哈德 · 黎曼于 1859 年提出，认为看似随机分布在数轴上的质数，实际上遵循着复杂而有意义的规律。

此后，黎曼猜想成为整个数论研究领域的重要指引，也是数学界最著名的未解难题。由于长期缺乏明确的证明思路，研究进展极其有限，就连顶尖数学家也很少花费大量时间直接尝试证明。直到今年 10 月，OpenAI 集中公布的一批数学研究成果中，有一项证明在揭示质数分布规律方面取得重大进展，让攻克黎曼猜想首次看到了突破口。

漫长的求证之路似乎即将走到终点。阿尔波格公布了与 Claude 合作完成的证明，并将其编写为 Lean 代码。

据悉，Lean 是一种能够逐步验证数学推理是否正确的编程语言。一旦得到确认，2026 年将成为 AI 数学能力实现飞跃的一年。

报道说，AI 从此前表现不稳定、甚至难以达到大学生水平，发展到展现出超越人类的能力，数学领域的各个分支都将受到冲击。

阿尔波格称，他的证明不仅解决了黎曼猜想，还证明了范围远比原始猜想广泛的“广义黎曼猜想”。

广义黎曼猜想，则意味着整个数学世界蕴藏着无数尚未发现的深层规律。如果这一成果得到确认，对数学界的影响将难以估量，大量以广义黎曼猜想成立为前提的数学结论也将随之得到证实。

阿尔波格的声明既流露出对一个时代结束的伤感，也表达了对未来的期待。“觉得这一切意味着某种终结，是很自然的。对我而言，这意味着失去了一盏重要的指路明灯。但研究过程中见证的进展令我如此震撼，让我相信，整个科学界正在迎来远比其更伟大事物的曙光。”

阿尔波格最后写道：“我希望这一证明能让人们一窥未来的奇迹，也让我们感受到，即使是最简单的事物，也将带给我们怎样的喜悦与惊奇。”

参考

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。