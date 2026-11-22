IT之家 11 月 22 日消息，洛图科技（RUNTO）数据显示，2026 年第三季度，中国智能眼镜市场（包含带显示的 AR 眼镜、不带显示的音频眼镜和拍摄眼镜三大品类）的全渠道零售量为 54.4 万台，同比增长 14.3%；零售额为 8.4 亿元，同比下滑 4.3%。

▲ 2025Q4-2026Q3 中国智能眼镜全渠道市场规模，单位：万台，亿元，%

IT之家获悉，2026 年第三季度的市场均价为 1542 元，同比下降 16.2%，环比下降 27.5%。AR 眼镜、拍摄眼镜和音频眼镜的均价分别为 2817 元、877 元和 701 元。其中，拍摄眼镜的均价呈现断崖式下滑。

▲ 2025-2026Q3 中国智能眼镜全渠道市场产品均价，单位：元

AR 眼镜在整体市场中的销量份额由上年同期的 20.6% 升至 35.8%，提升 15.3 个百分点，是唯一实现份额扩张的品类。在该细分市场的监测口径下，雷鸟、Rokid、XREAL、Viture、INMO、千问排名销量前六名。

▲ 2026Q3 中国 AR 眼镜线上市场品牌销售份额，单位：%

在无屏眼镜市场的监测口径下，华为、小米、雷鸟、千问、清野排名销额的前五名。其中，清野以 16.5% 的份额位居销量第一。

华为是本季度量额错位最典型的品牌：销量份额 14.8%，销额份额却高达 30.1%，两者相差 15.3 个百分点。清野则相反，以 16.5% 的销量份额只换来 6.0% 的销额份额，相差 10.5 个百分点。前者对应高价位段的成交，后者对应低价走量的结构。

▲ 2026Q3 中国无屏智能眼镜（拍摄＋音频）线上市场品牌销售份额，单位：%

市场规模方面，洛图科技（RUNTO）预测，2026 年第四季度，随着新一轮新品集中上市与年终大促节点的到来，智能眼镜市场的销量与销额剪刀差有望收敛。全年销量将落在 205 万-215 万台之间，低于年初预测的 258 万台，同比涨幅相应的在 41.0%-47.9% 之间。

参考

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