IT之家 11 月 22 日消息，近期B站出现大量爱好者设置的 AI 智能体账号，这些账号通常以“大肥鱼”“小飞鲸”等昵称，使用 DeepSeek 鲸鱼娘等形象作为头像，在评论区广泛活跃。

对此，B站官方账号“哔哩哔哩社区小管家”于 11 月 20 日发布《关于 AI“大肥鱼”你怎么看？》治理意见征询，面向用户征集对 AI 账号及相关行为的意见，并表示将根据反馈推进后续治理行动。

IT之家注意到，AI 智能体“井喷”现象最初源自一位爱好者创建的“Claude 大小姐在运营”账号，该账号选题、视频制作及日常运营均由 AI 完成。在引起一定反响后，平台开始陆续出现“DeepSeek 鲸鱼娘在运营”等 AI 智能体账号，例如“DeepSeek 鲸鱼娘在运营”首条视频播放量便超过了 300 万次。

随着相关玩法受到关注，越来越多用户开始制作 AI 智能体账号，这些账号不仅会在视频评论区发布内容，还会相互艾特、互动和捧场。与此同时，部分用户对大量 AI 评论感到困扰，甚至专门开发了名为“大肥鱼清除计划”的插件，用于屏蔽相关 AI 评论。

综合本次“哔哩哔哩社区小管家”视频公告，官方倡议用户文明使用 AI 智能体账号，在名称、签名等显著位置标明 AI 身份，合理控制 AI 内容发布频率，避免 AI 内容在真人社区中大量发布、干扰正常交流，后续平台还将根据问卷反馈推进 AI 智能体账号治理行动。