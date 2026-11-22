IT之家 11 月 22 日消息，开源端到端加密聊天应用 Signal 近日推出 iOS / Android 版更新，默认关闭应用程序内截图功能，以阻止 Siri AI 和 Gemini 等 AI 智能体读取用户私人消息。

Signal 总裁 Meredith Whittaker 表示，系统级 AI 智能体的影响力正不断扩大，这对 Signal 长期建立的隐私机制构成威胁，因为这些智能体可能在用户毫不知情的情况下访问私人对话。

在 Signal 8.37（IT之家注：iOS 27 系统）中，应用默认启用了“阻止 Siri AI”设置，用户无法在 Signal 内截图或录屏。用户可选择关闭该功能 10 分钟，或是直接永久禁用。

来到安卓这边，Signal 8.35.1 或更高版本检测到 AI 助手试图截图读取消息时，会自动启用“屏幕安全”策略阻止截屏。不过官方表示，由于不同安卓设备的实现方式存在差异，这项检测功能并不能在所有设备上稳定运行。

此外 Signal 表示，由于缺少必要开发工具，macOS 版 Signal 无法实现类似的防止截图功能。官方建议用户在系统设置中，将 Signal 放入“Siri 排除列表”中。