IT之家 11 月 23 日消息，据科技媒体 Windows Latest 今天报道，微软计划于 2027 年将 Wi-Fi 驱动从 Win11 内核迁移至用户模式，降低驱动程序故障导致整个系统崩溃的风险。这项调整是微软「驱动质量计划」（DQI）的一部分，旨在减少内核模式驱动的使用，提升 Win11 稳定性和安全性。

微软 Windows 产品经理 Mehmet Kucukgoz 在 Ignite 2026 大会确认开发上述方案，预计 2027 年推出。作为参考，Windows 目前会将 Wi-Fi 驱动运行在内核模式下，一旦驱动出现兼容性问题或在系统更新后故障，就可能引发蓝屏。例如，英特尔 Wi-Fi 驱动就曾引发 Windows 11 蓝屏问题。

微软此前已经将部分硬件驱动迁移至用户模式，降低内核模式依赖。安全软件厂商也面临类似变化：微软鼓励杀毒软件改用新 Windows API，让相关功能运行在用户模式下，而不是直接将功能注入系统内核。后者一旦出现问题，就可能导致系统故障。

同时，OEM 厂商此前习惯将 Wi-Fi 驱动运行在内核模式下，主要原因是这类驱动需要较高运行速度降低延迟、可能要调用系统资源，处理持续不断的网络流量。并且驱动还需要和网卡直接通信，在内核模式和用户模式之间切换也会产生一定的性能开销。

与内核模式相比，用户模式能够为驱动提供相对独立的运行环境。当用户模式驱动发生故障时，系统内核及设备的其他部分通常可以继续运行，避免单个驱动故障影响整个操作系统。

有趣的是，用户模式驱动并不是什么新技术。事实上微软早在 2004 年就已经在 Windows 中引入了这一机制，并在此后的每次 Windows 更新中持续推动相关技术的发展，但大多数驱动 OEM 厂商并没有积极跟进。

不过将驱动迁移至用户模式并不容易。如上文所述，Wi-Fi 驱动需要直接访问硬件、处理持续的网络流量，这也是驱动长期运行在内核模式的重要原因。

为解决性能方面的顾虑，微软正在为用户模式驱动程序框架（UMDF）增加 DMA（IT之家注：直接内存访问）支持，让硬件能够直接访问系统内存，减少 CPU 参与数据传输带来的额外开销。

微软表示，指纹识别设备、USB、以太网和 HID 等硬件已经支持 UMDF，公司还计划将这一框架扩展至更多硬件类别。对于无法迁移至用户模式的驱动，微软也在推进其他安全措施，包括安全编译器选项、驱动隔离、更安全的内存访问 API，以及 DMA 重映射技术，以限制驱动对系统资源的访问权限，降低潜在攻击风险。