IT之家 11 月 23 日消息，菲律宾驻美大使何塞 · 曼努埃尔 · 罗穆亚尔德斯透露，埃隆 · 马斯克可能正在菲律宾开发“一两座”岛屿。他表示，马斯克近期常低调访问菲律宾，对当地表现出浓厚兴趣。截至IT之家发稿，相关话题已登上微博热搜。

罗穆亚尔德斯于 11 月 19 日接受菲律宾 ANC 新闻频道采访时透露，马斯克于当地时间 11 月 18 日上午 11 时 30 分左右乘坐私人飞机抵达马尼拉。

罗穆亚尔德斯称，马斯克没有参加美国总统特朗普在菲律宾的正式活动，而是在机场等待特朗普，随后陪同其前往深圳参加亚太经合组织（APEC）相关活动。

谈及马斯克与菲律宾的关系，罗穆亚尔德斯表示：“据我所知，马斯克经常悄悄来到这里，因为他有一两座岛屿，我听说他正在开发这些岛屿。”他还表示，自己曾与马斯克交谈过一次，对方对菲律宾有相当深入的了解。

不过，罗穆亚尔德斯没有透露相关岛屿的具体位置，也没有说明岛上正在开展什么项目。马斯克及其旗下公司均未公开确认购买岛屿或开展相关开发项目的消息。

值得注意的是，菲律宾原则上不允许外国公民直接拥有土地，但宪法规定了有限的例外情形。目前尚不清楚罗穆亚尔德斯所说的岛屿涉及何种产权安排，也无法确认相关项目是否涉及马斯克个人或其旗下企业。

此外，菲律宾总统费迪南德 · 马科斯于 11 月 20 日表示，菲律宾正在与 SpaceX 讨论潜在合作，希望利用当地地理位置优势吸引商业航天发射业务。马科斯称，菲律宾靠近赤道，火箭可以向东发射，相关业务还有望降低该国未来发射卫星的成本。

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