IT之家 11 月 21 日消息，据《华尔街日报》今日报道，Anthropic CEO 达里奥 · 阿莫代伊（Dario Amodei）早在 2010 年就曾通过熟人结识埃隆 · 马斯克并受邀参观 SpaceX 办公室。

据称，马斯克当时还向他发出了工作邀请，但达里奥最终选择拒绝。他认为自己的专业能力更适合计算生物学，而不是火箭工程。

达里奥当时正处于职业方向选择阶段。他曾就读于加州理工学院，随后转入斯坦福大学，并在普林斯顿大学攻读物理学博士学位，之后将研究方向转向生物学。与直接进入科技行业相比，他最初更倾向于利用科学研究推动医疗和生物技术进步。

这次与马斯克的接触，是他从学术研究转向科技行业过程中的一段经历。后来，他重新回到斯坦福大学担任博士后研究员，并开始组织科学进步相关的讨论活动。其间，他逐渐认识到，如果希望更大规模地推动科学发展，就需要进入商业领域。

据《华尔街日报》报道，阿莫代伊兄妹俩在旧金山 Mission 区长大，距离后来的 Anthropic 总部不到 3 英里。他们的母亲埃琳娜 · 恩格尔是湾区公共图书馆建设项目的项目经理，父亲里卡多 · 阿莫代伊是来自意大利托斯卡纳的皮革制品设计师。父母于 1991 年分居，当时达里奥 8 岁、丹妮拉 3 岁。

达里奥就读加州理工学院，大二时曾向帕萨迪纳市议会宣读学生请愿书，抗议伊拉克战争。后转学斯坦福，在普林斯顿大学攻读物理学和生物学博士。丹妮拉凭借古典长笛奖学金入读加州大学圣克鲁兹分校，获文学学位。

其父亲 2006 年因丙肝去世，然而该病仅在数年后便实现治愈。这也是达里奥后来拼命开发 AI 以加速医学探索的原因之一。父亲去世后不久，达里奥接触到慈善评估机构 GiveWell，由此了解有效利他主义。

兄妹俩在 2022 年的一档播客中回忆，达里奥从普林斯顿回家时常与丹妮拉彻夜讨论如何让世界变得更好。创立 Anthropic 时，两人各承诺将 80% 的创始股权捐给慈善事业。截至周五，这一承诺对应每人超过 170 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,137.64 亿元人民币）。

相比于达里奥，丹妮拉大学毕业后在华盛顿从事国际发展工作，后赴乌干达完成五个月的研究项目。2013 年她回到旧金山加入 Stripe，与哥哥及霍尔登 · 卡诺夫斯基合住格伦帕克附近的一栋群租房。这栋房子多年来住过 Anthropic 创始团队半数以上成员。

卡诺夫斯基后来成为丹妮拉的丈夫，去年加入 Anthropic。2016 年，他用一部由丹妮拉房中约 50 只毛绒玩具主演的长片求婚。两人 2017 年的婚礼请柬请宾客以捐款代替礼物。

2013 年，达里奥开始有意识地从学术界转向商业领域。曾与他共同参与相关活动的 Naureen Nayyar 回忆称，达里奥当时认为，进入商业领域是实现更大社会影响力的一种途径。

在 Stripe 期间，丹妮拉结识了时任 CTO 格雷格 · 布罗克曼（Greg Brockman）。后续，2015 年布罗克曼创立 OpenAI 时试图招募达里奥但未果。约一年后，也就是 2016 年，达里奥选择加入 OpenAI，然后丹妮拉也在布罗克曼的邀请下加入 OpenAI，兄妹首次同属一家公司。

由于在公司治理和 AI 安全理念上存在分歧，2020 年，达里奥与一批被称为“熊猫”（达里奥最喜欢的动物）的同事离开 OpenAI，次年创立 Anthropic。

《华尔街日报》指出，达里奥现年 43 岁，担任 Anthropic 首席执行官，是公司的技术与理念领导者；现年 39 岁的丹妮拉担任公司总裁兼董事会主席，负责日常运营和管理团队。两人的职业背景存在明显差异。达里奥长期从事物理学、生物学和人工智能研究，而丹妮拉毕业于加州大学圣克鲁兹分校，获得文学学位。

在创立 Anthropic 时，兄妹二人希望建立一家与传统科技公司有所不同的企业。丹妮拉尤其重视企业文化，曾在一次员工活动中提出“Keep Anthropic weird”（保持 Anthropic 的古怪）这一口号。

另外，达里奥经常组织名为“Dario Vision Quests”的全员会议，分享自己对人工智能发展、政治和科技行业的看法。他曾在一次开发者会议上头顶一条面包出席。丹妮拉则负责公司的日常管理，并通过文化面试筛选认同公司 AI 安全使命的员工。丹妮拉在 7 月与传记作者沃尔特 · 艾萨克森的播客中说：“达里奥让我们有野心，而我让我们成功。”