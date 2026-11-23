IT之家 11 月 23 日消息，据科技媒体 Windows Latest 今天报道，这几天，不少开发者炫耀自己已经好几个月没打开过 VS Code。如今微软 CEO 萨提亚 · 纳德拉表示，他完全了解这一现象。Anthropic 推出 Claude Code 后，VS Code 等传统代码编辑器、IDE 大概六个月就失去了存在感。

IT之家注：VS Code 是微软推出的免费开源跨平台代码编辑器，不是 IDE。该软件内置对语法高亮、智能代码补全、代码重构、代码调试以及 Git 版本控制的支持，并可通过庞大的扩展生态拓展软件功能。

纳德拉认为，过去十多年，微软一直努力将 VS Code 打造成开发者的默认工作台。Claude Code 赢得开发者喜爱标志着软件开发方式发生了重大转变，而微软并没有立刻拿出应对方案。

同时他表示，VS Code 的成功并非偶然。他特别肯定团队坚持开放式开发的做法，即产品经理每天都阅读社区反馈，根据用户意见改进产品。

在 AI 掀起浪花前，VS Code 已经支持代码补全功能。当 Cursor 基于 VS Code 开发分支版本并打造出强大的智能体模式后，微软也迅速跟进，补上了智能体模式方面的能力。

然而纳德拉表示，Anthropic 在模型方面做得实在太出色，还让开发者真正接受了命令行形态，写程序从输入变成了输出，大约六个月，传统 IDE 就失去了存在感。他从中得出的重要教训是：不要迷恋自己打造的东西。

不过纳德拉认为，这种转变并不代表着微软没有机会。随着微软推出新一代决策模型，IDE 甚至有可能迎来一次复兴。按照他的说法，未来 IDE 的核心将不再是手搓程序，而是“写出真正的 MD 说明文档”。

微软目前的调整方向似乎与这一趋势相符。11 月 11 日发布的 VS Code 1.146 加入了智能体收件箱和模型对比功能。一周后发布的 VS Code 1.147 又带来了模型路由功能，可以根据不同任务从用户偏好的模型中选择合适的模型，同时还支持定时提交智能体请求以及浏览器集成。