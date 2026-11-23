IT之家 11 月 23 日消息，GTATracker 汇总的数据显示，11 月 22 日，《GTA 5》增强版、传承版和在线模式在 Steam 的同时在线总人数超过 23.9 万，约为当月部分繁忙日期的两倍。

《GTA 5》正在迎来第二春，Steam 玩家数量反映了其获得的新支持。增强版和经典版的人气甚至超过了《GTA 6》发布前。虽然同时在线玩家峰值并未达到 36 万 761 人的历史最高纪录，但正呈上升趋势。

尽管《GTA 6》销量创下历史新高，但许多 PC 玩家并没有转投 Xbox 或 PS5 主机平台，而是重新回到《GTA 5》。需要注意的是，该追踪器并未将使用 Epic 或 R 星启动器的用户纳入统计范围。

据IT之家此前报道，Rockstar Games 十三年磨一剑的开放世界动作冒险游戏《GTA 6》于 11 月 19 日 0 点正式解锁，登陆 PlayStation 5 与 Xbox Series X|S 平台。

《GTA 6》的故事发生在虚构的美国雷奥奈达州（Leonida），其中包括系列经典城市罪恶城（Vice City）。游戏围绕杰森・杜瓦尔（Jason Duval）和露西亚・卡米诺斯（Lucia Caminos）两名主角展开，讲述两人在一次意外行动后卷入犯罪阴谋，并被迫相互依靠、共同求生的故事。

《GTA 6》首发当日零售销售额达到 37.9 亿美元（IT之家注：现汇率约合 253.68 亿元人民币），刷新了电子游戏乃至整个娱乐行业的首发纪录，其首发收入已经超过电影《复仇者联盟 4：终局之战》约 29 亿美元（现汇率约合 194.11 亿元人民币）的全球累计票房。