IT之家 11 月 22 日消息，偷车、抢劫累了怎么办？不妨停下来刷会儿手机，放松一下。

Rockstar Games 于周四正式推出《GTA 6》，这是《GTA》犯罪题材系列时隔 13 年迎来的首部全面重启作品。在游戏中，玩家可以打开 iFruit 手机里类似 Instagram 的社交应用 Snapmatic，浏览一个比现实互联网更加大胆、内容也更加露骨的虚拟社交网络。

在首次直播体验游戏时，YouTube 主播兼 Twitch 主播安德烈 · 雷贝洛-苏亚雷斯（Andre Rebelo-Soares，网名 TypicalGamer）一边浏览社交平台，一边说道：“他睡觉前还得刷一会儿手机。我完全理解。”

在大约 10 分钟的时间里，这位主播不断浏览各种动态，内容包括肌肉男举重训练、充满性暗示的网络梗图，以及维斯城海滩上穿着比基尼的女性。

他忍不住感叹：“说真的，《GTA 6》里的无脑刷屏体验还真不错，我不是开玩笑。”

《GTA》系列一直擅长将日常生活中的荒诞现象融入游戏，用幽默的方式讽刺美国社会。即便游戏角色从事的是偷车、抢银行甚至杀人等与普通人生活相去甚远的活动，游戏依然能通过各种细节让玩家感受到现实社会的影子。此前的作品就曾讽刺政治腐败、警察执法等社会议题。

前作《GTA 5》同样配备了智能手机，但主要用于游戏内的功能，例如报警、联系其他角色等。游戏中的 Snapmatic 允许玩家拍摄和分享照片，却没有类似社交媒体的信息流功能。

而在《GTA 6》中，Rockstar 将讽刺重点转向科技行业，以及那些让人耗费大量时间的数字产品。

另一名玩家在 X 上发帖调侃：“我居然在玩《GTA 6》的时候，不知不觉刷了一整天手机。艺术果然源于生活。”

《GTA 6》的首发成绩也创造了历史。Rockstar 母公司 Take-Two Interactive 公布的数据显示，该游戏首发当天销售额达到 37.9 亿美元（IT之家注：现汇率约合 253.68 亿元人民币），创下电影和电子游戏等娱乐作品的首发销售纪录。多家媒体的评测也将其称为“杰作”。

这款游戏的发售甚至对全球经济产生了不小影响。不少员工为了玩游戏，提前申请带薪休假（PTO），还有人直接请病假。一些主播，包括雷贝洛-苏亚雷斯在内，甚至专程飞往新西兰，只为提前体验游戏。