IT之家 11 月 23 日消息，据韩媒报道，韩国第 28 届警卫指导师考试前日开考。据考生所述，本次考试加强了作弊防范力度，去年只要求将手机和手表放在包里，今年全部收走。考场还要求考生穿上餐馆使用的一次性围裙，各处都悬挂着禁止作弊的标语。

受韩国一税务师榜首考生自曝使用 AI 作弊影响，韩国 753 种国家资格考试开始加强反作弊措施。尽管此前已宣布严格监考，但警卫指导师考试仍有 6 人因作弊行为被查处，违规情况包括让平板电脑或手机保持开机状态，以及佩戴智能手表等。

负责管理韩国 528 种国家资格考试、占总数约 70% 的韩国产业人力公团表示，他们将加强 AI 作弊行为的监察力度。从 11 月 21 日开始，该机构时隔 6 年重新收缴考生手机，每个考场的监考员从 1 人增加至 2 人。自 2020 年新冠疫情以来，出于避免考生投诉等方面的考虑，考场一直没有收缴手机。

此外，该公团在今年就查处了 12 起涉及智能眼镜的作弊行为。今年 5 月举行的消防设备技师考试中，监考人员发现一名考生的眼镜镜片出现发光现象。同月举行的电气产业技师考试中，一名考生按下眼镜框侧面的按钮后，镜片上出现蓝色画面。

据悉，该公团今年 5 月起颁布了针对 AI 作弊的治理措施。然而这些措施只是将智能眼镜识别方法纳入监考人员培训，而且检查工作仍主要依赖于肉眼观察。薄弱的监考管理体系同样成为问题。

韩国产业人力公团受政府部门委托组织各类考试，但实际监考工作在很大程度上依赖学校教职工、公务员等外部人员。例如有网友表示，他参加监考时直到抵达考场，才从公团工作人员那里听取注意事项。

由于报酬水平较低，愿意担任监考人员的人也很难招募。韩国产业人力公团向外部监考人员支付的报酬，平均为每 8 小时 11.7 万韩元（IT之家注：现汇率约合 585.4 元人民币），折合每小时约 1.4625 万韩元（现汇率约合 73.2 元人民币）。