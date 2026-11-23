IT之家 11 月 23 日消息，今日，米家窗帘伴侣卷帘版在小米有品上架，众筹到手价 259 元起，建议零售价 349 元起（点击前往）。

IT之家从商品页面获悉，该产品是后装智能配件，无需布线、不改电路，通过带动卷帘拉珠实现电动升降。该产品兼容斑马帘、全面料卷帘、香格里拉帘、百叶帘、蜂巢帘与罗马帘。它提供单件与两件套两种规格，双开卷帘需按两件选购。

电机部分，官方称其最大可驱动 4kg 卷帘重量，移动速度为 7cm/s，可平稳带动主流加厚遮光布帘、柔纱帘与香格里拉帘。

机身内置 4600mAh 锂电池，支持边充边用，并配备三档电量提醒与充电温度保护。按官方测试条件，在满电状态下驱动长度为 1.2m 的卷帘、每天升降 2 次，长续航模式续航约 4 个月，普通模式约 3 个月。

该产品具备 IP44 防护等级，可在厨房、浴室等潮湿空间应对日常水溅。机身还支持倾斜安装、珠链松紧调节、双向可取结构与夜间勿扰模式。

控制方面，它提供米家 App、语音、定时、联动控制与机身按键五种方式，并可在米家 App 中自定义卷帘升降限位点位。该产品支持小米澎湃智联，可与人在传感器、智能开关等设备组合设置自动化。

需要注意，远程与定时控制需搭配支持蓝牙 Mesh 协议的网关或音箱；语音控制需搭配小米智能音箱或具备小爱同学的设备；联动场景需在米家 App 中提前设置自动化。

该产品将于 11 月 30 日 10 点开启众筹，12 月 7 日 10 点众筹结束。众筹到手价 259 元起，建议零售价 349 元起。

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