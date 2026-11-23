IT之家 11 月 23 日消息，Square Enix《最终幻想 7：启示录》已获得美国娱乐软件分级委员会（ESRB）评级，被评为 T 级（Teen，青少年级），适合 13 岁及以上玩家游玩。

评级信息显示，游戏包含血腥、粗俗语言、轻微暗示性主题以及暴力内容，支持 Windows PC、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2。

《最终幻想 7：启示录》将于 2027 年 4 月 8 日发售，将成为《最终幻想 7》重制系列三部曲的最终篇。

《最终幻想 7：启示录》将打造一个规模前所未有的开放世界，玩家可以驾驶经典的“Highwind”飞艇，在广阔的星球上展开探索。探索方式并不局限于飞艇。玩家还可以再次依靠忠实的陆行鸟伙伴 Piko。这一次，Piko 不仅可以作为坐骑，还能直接参与战斗。随着队伍不断成长，Piko 也会逐渐变强，并解锁新的能力，在探索和战斗过程中提供更多帮助。

战斗系统也迎来了大幅扩展，游戏加入了全新的“功能集成战术服”（Function-Integrated Tactical Suitwear），简称 FITS 系统。FITS 可以通过配备拥有独特招式组合的新制服，让玩家自由定制战斗风格。

游戏目前提供四种专门化 FITS，分别是战士（Warrior）、骑士（Knight）、黑魔法师（Black Mage）和召唤师（Summoner）。不同 FITS 会大幅改变队伍成员的能力和战斗定位，为玩家带来全新的战术选择。在此次公布的加长版实机演示中，玩家可以看到 Cid 穿戴骑士 FITS、Vincent 穿戴召唤师 FITS 的战斗表现。

相关阅读：