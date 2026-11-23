IT之家 11 月 23 日消息，SK 集团（SK Group）会长崔泰源（Chey Tae-won）计划按照上诉法院的判决，向前妻卢素英（Roh Soh-yeong）支付全部 9,440 亿韩元（IT之家注：现汇率约合 47.23 亿元人民币）的财产分割款，以此结束这场持续近十年的法律纠纷。据消息人士周一透露，崔泰源已作出这一决定。

崔泰源的法律代理人已向韩国最高法院提交申请，请求法院建议双方通过和解方式解决纠纷。这一举动似乎意味着，他正在放弃此前针对首尔高等法院今年 7 月裁决提出的上诉。

崔泰源的一名代理人向韩联社表示：“我们申请法院提出和解建议，希望以友好方式彻底结束这场持续已久的争端。这意味着愿意支付全部财产分割款，以终结所有纠纷。”

该代理人还表示，崔泰源希望支付全部款项，从而将精力重新集中到商业活动上，尤其是在全球人工智能（AI）领域竞争日益激烈的背景下。

此前，崔泰源已出售 165 万股 SK 公司（SK Inc.）股票，以筹措离婚财产分割款。

根据韩国法律，如果法院提出和解建议后，原告和被告双方在两周内均未提出异议，该建议便具有与最终判决相同的法律效力。

如果最高法院接受这一申请，且卢素英没有对和解建议提出异议，双方自 2017 年崔泰源申请离婚调解以来持续至今的法律纠纷将正式画上句号。

2015 年，崔泰源承认自己有婚外伴侣，并与对方育有一名子女。此后，他于 2017 年启动离婚相关程序。崔泰源与卢素英于 1988 年结婚，育有三个孩子。

这起案件于去年进入韩国最高法院。最高法院当时最终判决双方离婚，但将财产分割金额发回上诉法院重新审理。

崔泰源随后再次就上诉法院的裁决向最高法院提起上诉，表示将对判决要求支付的总金额中的 2,440 亿韩元（现汇率约合 12.21 亿元人民币）提出异议。如今，他转而申请法院建议双方和解，意味着其有意支付全部判决金额。