IT之家 11 月 23 日消息，Paradox Interactive 旗下科幻大型策略游戏《群星》（Stellaris）全新大型扩展包《Stellaris: Willpower》已于 11 月 23 日正式登陆 Steam 平台，国区售价 ¥108，需拥有基础游戏《Stellaris》方可游玩，支持简体中文界面、字幕，暂不支持简体中文配音。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/4241440/Stellaris_Willpower/）。

IT之家注意到，该 DLC 由 Paradox Development Studio 与 Abrakam 联合开发，同时打包在售价 ¥198 的《Stellaris: Season 10》中，该季票共包含 6 件物品。本次扩展包随 4.6 版本“Corona Borealis”同步推出，主打“意识形态进化”玩法，让玩家可以用理念而非枪炮统一银河。

据官方介绍，本次扩展包围绕“将星系以信仰”核心设定展开，玩家可塑造自己的意识形态，并通过星际设施将其传播至邻接星系，具体特色如下：

意识形态系统： 狂热信念可演变为跨越国界的意识形态，通过星基、超空间中继站与意识形态信标传播到其他帝国；异星人口可能接纳你的价值观并形成极端派系，从内部瓦解敌人。若不注意维持“动力（Momentum）”，国内派系可能因要求你恪守价值观而爆发叛乱。

星海殿堂： 可迁移的星系级殿堂让意识形态在银河地图上有了可见位置，位于殖民地上空时强化当地产出与意识形态影响范围，位于边境则将信息传递至争议区域。每种思潮都有单独设计，包括生物版殿堂。

全新野望：意志之力： 提供全新胜利路线 —— 让整个星系遵从你的理念并击败所有失落帝国，无需依靠传统军事征服。通过转化人口、拉拢其他帝国加入阵营，为意志力持续注入动力。

意识形态外交： 其他帝国可采纳你的教义，联邦法律可为整个联盟设立官方信仰；银河共同体中可谴责敌对教条。谍报行动可操纵意识形态场域、播下怀疑种子、在信仰扎根处引爆叛乱；若秘密施压失败，还可借助全新宣战理由通过战争强加意识形态。

三种全新起源：“黄金世代”在黄金学院培养一批有潜力的学生并选拔为下一代领导者；“失落造物者”为一台寻找创造者的机器智能，其故事与银河系既有先驱文明之一绑定；“伟大马赛克”开局拥有额外民政模板且无预设叙事路径。

此外，扩展包还将新增民政、事件、意识形态巅峰领袖与建筑、审判官船舰套装、城市套装及全新顾问。

语言支持方面，该 DLC 共支持 10 种语言，其中简体中文仅支持界面与字幕，不包含简体中文配音。商店页面同时披露，开发者在部分素材创作中使用了生成式 AI 技术，主要用于内容构思与视觉参考素材，并为一名 AI 反派角色和一名玩家顾问生成了配音。

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