IT之家 11 月 24 日消息，科技媒体 sammyguru 于 11 月 21 日发布博文，报道称基于供应链与贸易数据库中的早期记录，三星 Galaxy Z Flip9、Galaxy Z Fold9、Galaxy Z Fold9 Ultra 三款折叠手机的影像规模浮出水面。

根据贸易数据库记录的信息，三星 Galaxy Z Flip9（内部代号为 B9）主摄将延续前代规格，依然为 5,000 万像素广角镜头，三星可能主要通过算法、影像处理与传感器调校带来小幅升级。IT之家附上相关截图如下：

该媒体认为在智能手机生产成本持续上升的背景下，三星可能有意控制折叠屏机型的硬件成本，把资源投入在折叠屏耐用性、轻薄设计、电池与系统体验等方面。

记录信息显示 Galaxy Z Fold9 Ultra（内部代号为 Q9）继续采用 2 亿像素主摄，但目前曝光的资料仅指向像素规格，尚未确认三星将使用哪款具体传感器。该媒体认为像素只是衡量拍照质量的因素之一，传感器尺寸、光圈、防抖、算法与多摄协同，往往比单纯像素更能决定成片效果。

此外认证文件还显示三星宽折叠手机 Galaxy Z Fold9 将配备 5,000 万像素主摄像头，可能沿用前代产品的主摄像头传感器。