IT之家 11 月 24 日消息，Valve 正式开启 2026 年 Steam 大奖（Steam Awards）提名通道。本届大奖恰逢活动诞生十周年，官方在常规评选基础上增设了多项特别奖项，提名阶段将持续至太平洋时间 11 月 30 日上午 10 点（北京时间 12 月 1 日凌晨 2 点）。

IT之家附 Steam 官方提名页面链接（https://store.steampowered.com/steamawards/nominations/2026）。

为庆祝十周年，Valve 从往届经典奖项中回顾并带回了三项具有玩家情怀的评选类别：

「再玩五分钟」（Just 5 More Minutes）：表彰那些让人沉浸其中、舍不得退出的游戏；

「难以名状」（Defies Description）：授予风格独特、难以被归类的作品；

「这就是我的工作了」（This is My Job Now）：颁给那些让玩家投入度高到仿佛成为第二份「工作」的游戏。

此外，本届最受瞩目的新增内容为「名人堂」（Hall of Fame）特别奖项。该类别不参与当年新作评选，而是从历届 Steam「年度游戏」获奖作品中展开角逐，让《黑神话：悟空》《艾尔登法环》《博德之门 3》《空洞骑士：丝之歌》等曾获最高荣誉的经典作品跨年代同台竞技。

按照官方日程安排，最终提名名单将于 12 月 17 日与 Steam 冬季特卖同步公布，届时玩家可进入投票通道，为心仪的作品投下决定性的一票。

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