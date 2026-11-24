IT之家 11 月 24 日消息，Valve 今日发布公告，宣布推出 Steam 社区市场（Steam Community Market）更新，在之前 Beta 版重构物品页、搜索功能的基础上，正式上线全新的市场主页，并围绕物品追踪与在售管理推出一系列改进。本次所有更新即日起对所有用户开放。

全新的市场主页

Valve 重新设计了市场主页，加载速度更快，并根据用户正在游玩的游戏个性化展示相关物品。

原先静态的「热门物品」区块被「人气蹿升的物品」（Trending Items）取代，用于呈现玩家当前所玩游戏的最新动态；游戏链接入口上移至顶部，且基于用户行为进行个性化推荐，取代了此前固定不变的平铺列表。

我的关注列表（My Watchlist）

以前，留意关注几件物品意味着要添加大量的书签或者反复大量地进行搜索。全新的市场关注列表让用户可以从市场主页快速访问自己保存的内容。可以保存的内容有：

特定挂单

物品类型，包括已经应用的筛选条件

搜索的内容，包括筛选条件和搜索文本

如果用户在等待符合一系列特定筛选条件的特定物品，则只需设置筛选条件一次，即可随时查看搜索结果。关注列表条目可以设置自定义名称，这样有助于区分两个已保存且相似的搜索条件。关注列表还可以随意地重新排序。

Steam 社区物品

Steam 社区主页新增专门区块，展示用户所玩游戏的 Steam 社区物品（卡牌、表情、个人资料背景）。若用户有正在制作中的徽章，该区块会重点展示，方便补齐剩余卡牌。

在售物品免下架直接改价

卖家现在可以直接对处于在售状态的挂单重新定价，无需先下架再重新上架，只需选定新价格即可完成。

列表视图（List View）

现在，搜索结果和出售 / 求购挂单除了有卡片视图，还新增了列表视图选项。

简化移动端确认流程

若用户在 Steam 手机 App 内进行买卖操作，且该设备同时绑定了 Steam 令牌手机验证器，App 现在会直接在当前页面内弹出确认，无需跳转至专门的「确认」页面，整体操作流程更顺畅。

其他改进

“我当前的挂单”和“我的市场历史记录”现在有自己的专属页面，并在市场主页提供概要。

现在提供“人气蹿升”（也就是新近变得热门的物品）作为搜索结果及求购 / 出售挂单的排序选项。

出售对话框进行了更新，采用更新的图表，改善了移动设备上的易用性。

《反恐精英》武器箱现在会显示其中可能包含的内容并提供链接。

“按热门程度排序”和“按价格排序”现在返回的结果更准确，也更快。

所有市场相关页面加载速度更快，响应更迅捷。

面向开发者的更新

对于接入 Steam 社区市场的游戏物品，开发者现在可以为市场购买交易配置自定义费率百分比，并可选设置单笔交易的费率上限。详情可参阅 Steamworks 官方说明。

据IT之家此前报道，Valve 在今年早些时候已对 Steam 社区市场进行过大范围重构，包括为《反恐精英 2》物品引入 2700 万张独立渲染图、「挂单期间仍可在游戏内使用物品」等重磅改动。本次更新是该轮重构的延续，进一步完善了主页个性化与挂单管理体验。

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