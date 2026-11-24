IT之家 11 月 24 日消息，OpenAI 今日宣布 GPT-6.2 Sol 正式登陆 ChatGPT 聊天页面，在此前于 ChatGPT Work 和 Codex 平台亮相不到一周后，进一步扩大了该模型的应用范围。

根据 OpenAI 官方介绍，此次推出的 GPT-6.2 Sol 针对日常对话场景进行了优化，重点提升复杂请求处理能力，尤其是在用户提供详细指令或要求联网查找信息时，能够更好地理解需求并完成任务。

在具体功能方面，新版模型提升了图像细节识别能力，能够更准确地识别照片中的文字、标签内容以及标志上的符号。在网络信息检索方面，模型也改进了选项比较能力，例如用户在线比较不同商品或服务时，可以根据价格、地理位置等具体条件筛选结果。

此外，GPT-6.2 Sol 还改进了后续交互能力。例如，当用户关注某件商品的价格时，模型可以主动询问是否需要在商品降价时提醒用户。

OpenAI 表示，GPT-6.2 Sol 已于当地时间 11 月 23 日开始面向全球 ChatGPT Plus、Pro、Business 和 Enterprise 订阅用户推送。

与此同时，OpenAI 还公布了旧款模型的退役安排。根据官方公告，GPT-5.6 Sol 将于 12 月 23 日从 ChatGPT 聊天页面、ChatGPT Work 和 Codex 中退役，同一天 GPT-5.6 Terra 也将退出 ChatGPT Work 和 Codex。

OpenAI 表示，随着新模型陆续推出，公司通常会逐步退役落后两代的模型，以释放计算资源，让更多用户能够使用能力更强的新模型。