IT之家 11 月 24 日消息，据英国广播公司（BBC）报道，曾参与《侠盗猎车手 6》（GTA 6）早期泄露事件的黑客阿里昂 · 库尔塔伊（Arion Kurtaj）已被英国法院判处 7 年监禁。

不过，由于此前已经服刑一段时间，他获准在附带许可条件的情况下离开监狱（在此次判刑前，库尔塔伊曾因自闭症在医院接受治疗，也曾被关押在监狱）。

21 岁的库尔塔伊上周承认，自己参与了针对 Rockstar Games、Uber、Revolut 以及英国电信运营商 BT、EE 等公司的网络攻击。他是黑客组织 Lapsus$ 的成员，相关攻击发生在 2021 年 8 月至 2022 年 9 月期间。

2022 年，库尔塔伊入侵 Rockstar Games 系统，窃取了尚未公开的《GTA 6》游戏画面和相关代码，随后在网络论坛发布了约 90 段游戏视频，并威胁称如果 Rockstar 不与其联系，就会公开游戏源代码。这次泄露事件发生在游戏正式公开之前，引发广泛关注。

法官特纳表示，库尔塔伊显然很有天赋，希望他不要浪费自己的才能，以免余生不断进出监狱。由于此前已经在羁押期间度过一段时间，他在宣判后获释，但仍需遵守相关监管条件。

根据 BBC 报道，库尔塔伊还受到为期 5 年的严重犯罪预防令约束，期间不得使用 Telegram 和 Discord 等平台。获释并不意味着刑罚及相关限制已经结束，他仍须遵守许可条件。

除游戏行业外，库尔塔伊对 Uber 发起攻击后，窃取了敏感数据，并删除了内部系统中的数据和账户，给该公司造成超过 280 万美元（现汇率约合 1,870.2 万元人民币）的损失；针对金融科技公司 Revolut 的攻击则导致数千名客户的信息遭到泄露。

在此之前，Rockstar Games 已于上周正式推出《GTA 6》，首日销售额达 37.9 亿美元（IT之家注：现汇率约合 253.22 亿元人民币）。

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