IT之家 11 月 23 日消息，《侠盗猎车手 6》（GTA 6）的性能表现已经成为一个备受争议的话题，争论焦点涉及 Rockstar 的开发野心、现世代游戏主机的硬件能力，以及玩家对游戏的期待。

近日有消息称，《GTA 6》的 Xbox Series X 版本似乎能够达到 40 至 60 FPS。这引发了不少玩家对 Rockstar 的质疑，知名硬件爆料人 Moore's Law Is Dead（以下简称 MLID）也加入了讨论。

IT之家注意到，MLID 指责 Rockstar 人为限制《GTA 6》在主机上的运行性能。他认为，游戏被锁定在 30 FPS 是 Rockstar 的主动选择，而非硬件条件所迫。MLID 表示，Rockstar 原本可以加入 40 FPS 模式，甚至实现“48 FPS 可变刷新率（VRR）模式，或者 60 FPS 模式”，而且这些方案看起来并不需要付出太多额外努力。

不过，MLID 关于 Rockstar 人为限制帧率的说法，与 Digital Foundry 等专业技术分析机构的观点并不一致。Digital Foundry 认为，《GTA 6》的 CPU 负载实在太高，现有主机很难以超过 30 FPS 的帧率运行这款游戏。

这一判断并非没有依据。即便是目前性能最强的现世代游戏主机 PS5 Pro，搭载的也只是 AMD Zen 2 架构 CPU，处理器性能相对有限。硬件配置更弱的主机面临的情况则更加严峻。例如，Xbox Series S 在某些场景下的帧率甚至会跌至约 20 FPS。

还有一些观点认为，等《GTA 6》未来登陆 PC 平台后，玩家可能需要 Ryzen 7 9800X3D 这样的高性能处理器，才能实现稳定的 60 FPS。

无论实际情况如何，Rockstar 是否会在游戏发售后进一步改善《GTA 6》在主机和 PC 平台上的性能表现，目前仍有待观察。如果 MLID 的说法属实，而且玩家对此反应强烈，那么 Rockstar 或许会在游戏发售后通过更新补丁进一步提高帧率表现。