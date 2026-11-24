IT之家 11 月 24 日消息，神舟二十四号航天员乘组名单于今日公布，这是中国载人航天工程历史上首次中外航天员联合飞行，也是中国空间站首次迎来外籍航天员到访。来自巴基斯坦的穆罕默德 · 齐尚 · 阿里，将以载荷专家身份执行短期飞行任务。

发布会后，神舟二十四号 3 名航天员在酒泉卫星发射中心问天阁与中外媒体记者集体见面。

据新华社报道，在神 24 航天员见面会上，3 名航天员的简历正式公布。IT之家汇总如下：

汤洪波，男，汉族，湖南湘潭人，硕士学位。 1975 年 10 月出生，1997 年 4 月加入中国共产党，中国人民解放军航天员大队特级航天员，陆军少将军衔。2010 年 5 月，入选中国第二批航天员。 2021 年 6 月，执行神舟十二号载人飞行任务，同年 11 月被中共中央、国务院、中央军委授予“英雄航天员”荣誉称号，并获“三级航天功勋奖章”。 2023 年 10 月，执行神舟十七号载人飞行任务，2024 年 7 月，被中共中央、国务院、中央军委颁发“二级航天功勋奖章”。 经全面考评，入选神舟二十四号载人飞行任务乘组。

武毅，男，汉族，陕西榆林人，硕士学位。 1987 年 10 月出生，2007 年 9 月加入中国共产党，中国人民解放军航天员大队三级航天员，陆军上校军衔。 2020 年 9 月，入选中国第三批航天员。 经全面考评，入选神舟二十四号载人飞行任务乘组。

穆罕默德 · 齐尚 · 阿里，男，巴基斯坦人，硕士学位。 1986 年 8 月出生，巴基斯坦空军飞行员，中校军衔。 2026 年 4 月，入选中国载人航天工程首批外籍航天员。 经全面考评，以载荷专家身份入选神舟二十四号载人飞行任务乘组。

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