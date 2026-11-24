IT之家 11 月 24 日消息，神舟二十四号瞄准北京时间 11 月 25 日 8 时 18 分发射神舟二十四号载人飞船。飞行乘组由汤洪波、武毅和巴基斯坦航天员穆罕默德 · 齐尚 · 阿里组成，其中汤洪波担任指令长。这是中国载人航天工程首个包含外籍航天员的飞行乘组。

据央视新闻报道，神舟二十四号飞行任务期间计划开展 90 项科学实验和技术试验项目，主要涉及空间生命科学、空间材料科学、微重力流体物理与燃烧科学、基础物理、航天医学、航天新技术等领域。

巴基斯坦航天员参与中国空间站飞行任务，是中国载人航天工程历史上首次中外航天员联合飞行，也是中国空间站首次迎来外籍航天员到访。此次任务，将开展面向生物技术和材料领域的 4 个中巴合作科学项目，巴基斯坦航天员将在轨实施光合微生物蓝藻实验。

发布会官方介绍称，中国空间站工程拥有丰富的科学应用资源、稳定的在轨运营能力、成熟的天地往返运输系统，以及完备的航天员选拔训练体系，月球探测工程也在稳步推进过程中，我们期待与更多国家和地区一起，探索浩瀚宇宙、和平利用外空，为增进全人类共同福祉携手前行。

据IT之家此前报道，巴基斯坦航天员完成短期联合飞行任务后，随神舟二十三号载人飞船返回，神舟二十三号乘组中的朱杨柱将继续在轨驻留，首次完成一年期在轨驻留试验。