IT之家 11 月 24 日消息，当地时间 11 月 23 日，Qt 团队发布了最新的集成开发环境（IDE）Qt Creator 21。

本次更新重点加强了 AI Agent 与 IDE 的协作能力，同时引入全新的 Profile 性能分析模式，并改进 C++/QML 调试、Git 版本控制、CMake 项目管理和代码编辑体验。

在 AI 功能方面，Qt Creator 21 默认启用 Agentic AI Chat（ACP）集成和 MCP 服务器，并为 MCP 服务器默认增加 Bearer Token 身份验证机制。外部 Agent 连接 Qt Creator MCP 时，需要在请求中添加授权令牌。

新版 MCP 服务器增加了多项工具，并允许用户在设置中分别配置这些工具的启用状态。Agentic AI Chat 也进行了升级，支持自动更新注册表中的 Agent、为此前使用过的工作区创建新会话，并显示单次会话及每轮交互的 Token 使用量和成本信息。此外，用户还可以切换 Agent、删除会话，并通过筛选和收藏功能更方便地选择模型。

性能分析方面，Qt Creator 21 新增 Profile 模式，集成全新的 Qt Profiler，取代此前的 QML Profiler。新版提供性能分析仪表板，可对应用程序的多项性能指标进行评分，并针对具体问题提供修复建议。分析轨迹可以作为独立文档打开，同时支持 Windows 和 macOS 平台的调用栈采样器，以及 Qt Tracepoints。

调试方面，新版增加了实验性的 C++/QML 联合调试引擎，可生成合并后的调用栈信息。用户可以在运行配置的 Debug 设置中同时选择 C++ 和 QML。此外，Qt Creator 21 还引入了模块化调试器后端，方便测试和扩展。

编辑器和版本控制方面，新版增加了 .qdoc 文件编辑器及渲染预览，支持对代码注释、文本文件和 Git 提交信息进行拼写检查，并改进 Git 合并冲突标记的显示方式。FakeVim 也获得多项修复，并增加对部分 Vimscript 和插件功能的支持。

Git 工具方面，Qt Creator 21 新增 Changes 导航视图，可以查看已修改文件并执行差异比较、暂存、还原、日志查看和注释等操作。单文件差异现在支持实时编辑，新增的 Git Log 导航视图则可以展示提交关系图，并查看提交涉及的文件统计信息，以及执行提交查看、切换分支和 Cherry-pick 等操作。

CMake 方面，新版更新了 CMake 解析器，支持 CMake 4.2，并新增内置 CMake 文件缩进器，可以替代 cmake-format。此外，CMake 编辑器支持 Outline 视图和下拉导航，CMake Presets 也增加了 Qt Creator 专用的 runSettings 和 runDevice 扩展。

设备支持方面，Qt Creator 21 新增 HarmonyOS 实验性支持，以及通过 SSH 连接的远程 Windows 设备支持，同时允许在 IDE 中使用由 Podman 管理的容器。Android 支持新增 Logcat 视图，iOS 设备在 Xcode 27 环境下的运行问题也得到修复。

当然，Qt Creator 21 的 HarmonyOS 支持目前仍处于实验阶段。结合 Qt 官方今年 10 月发布的 Qt 6.12，开发者可以使用新版 Qt Creator 和 Qt 6.12 进行相关 HarmonyOS 应用开发。

Qt Creator 21 现已通过 Qt Online Installer 提供更新，商业版和开源版用户均可获取，新版本对所有用户免费升级。IT之家附官网地址：

www.qt.io/download

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