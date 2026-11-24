IT之家 11 月 24 日消息，商汤科技今日发布并开源 SenseNova U1.6 原生多模态模型，延续了 U 系列的理解与生成统一范式，首次为该系列的 8B 开源模型带来原生图像自修正。

开启自修正后，同一个模型可以先生成首稿，再对照原始提示检查画面，并根据发现的文字问题生成修正版。

人像的光影、插画的笔触、海报里字体与版式的配合，也是 U1.6 这次打磨的细节。

针对文字生成，SenseNova U1.6 加强了透视文字、艺术字等复杂表达，引入了面向文字与布局的信息图美学模型，在提升文字准确性的同时，保留字体表现力、空间透视与版面美感。

SenseNova U1.6 支持一次出图完成图文结合的海报：文字准确、版面有设计感，还能驾驭艺术字、非常规字形与手写体，把“字”本身变成画面的创意元素。

在内部用户评测中，U1.6 Lite 的美学得分比 U1.5 Lite 高约 10%。在 UltraTextBench 密集信息图测试中，U1.6 Lite 的得分从单次生成的 86.04 升至开启自修正后的 92.28，相对提升约 7%。

商汤科技已开源 SenseNova U1.6 模型权重。用户还可在商汤小浣熊、Seko、Kapi 相机、SenseNova Token Plan、SenseNova Studio 等产品或平台上体验。

模型已上线 ComfyUI，创作者可在熟悉的工作流中调用它的图像生成与自修正能力。

IT之家附开源地址如下：

https://github.com/OpenSenseNova/SenseNova-U1

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