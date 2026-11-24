IT之家 11 月 24 日消息，科技媒体 TechRadar 今天（11 月 24 日）发布博文，报道称暗网论坛近期正传播名为 TheMailer 的 AI 网络钓鱼工具，结合多种商用大模型与自动化邮件测试、个性化定制和反复改写能力，让攻击者持续调整诈骗邮件，直到其成功绕过收件方的垃圾邮件过滤器。

TheMailer 工具由安全厂商 Varonis Threat Labs 研究人员发现，是一个自托管平台，可通过使用者自己的 API 凭证接入 Claude、ChatGPT、Grok、Gemini、Mistral 和 DeepSeek 等多个 AI 服务。

TheMailer 在网络犯罪网络上的销售线索。

攻击者可指定由哪个模型生成诈骗内容，并要求其模仿“专业银行语气”等风格，从而让钓鱼邮件更贴近真实业务沟通。TheMailer 可按 Gmail、微软、GMX、Yandex 等不同邮件服务商定制邮件版本，并利用各平台的过滤规则与发送限制优化投递策略。

TheMailer 还能生成带收件人姓名的个性化 PDF 发票、日历邀请和 SVG 附件，让诈骗邮件看起来像是专门为受害者准备的。

该工具的“收件箱循环”功能会反复测试邮件能否送达目标邮箱；若邮件进入垃圾邮件文件夹，AI 会修改内容后再次投递。其“移除 AI 痕迹”选项则试图消除机器生成文本的典型特征，进一步降低被安全系统识别的概率。

研究人员称，该工具自 2026 年 3 月起在地下论坛投放广告，累计获得超过 2.4 万次浏览；其买断授权价格据称在 3,000 至 6,000 美元（IT之家注：现汇率约合 20,038 至 40,076 元人民币）之间，接受加密货币付款，并提供安装协助。

参考

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