IT之家 11 月 24 日消息，据《证券时报》报道，工业和信息化部总工程师钟志红今天（24 日）在 2026 全球 6G 发展大会上指出，中国高度重视 6G 创新发展，积极参与国际标准制定，大力推进 6G 研发和产业培育，取得积极进展。

钟志红表示，当前，6G 正处于技术攻关纵深推进、标准研制全面深入的关键阶段，需要全球产学研用各方进一步凝聚共识、集思广益、紧密合作。一是坚持兼容并蓄，凝聚 6G 标准共识；二是坚持创新驱动，夯实 6G 产业根基；三是坚持应用牵引，培育 6G 繁荣生态。四是坚持开放合作，共享 6G 发展成果。

据IT之家此前报道，就在本月中旬，工信部同意北京市、河北省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、湖北省、广东省作为 6G 创新发展部省协同试点省（市）。

今年 5 月，工信部发文，为进一步推动我国 6G 技术研发、标准研制与产业化进程，工业和信息化部向 IMT-2030（6G）推进组批复 6GHz 频段 6G 试验频率使用许可，支持其在部分地区开展 6G 技术试验，面向国际电信联盟确定的 6G 典型场景与关键性能指标，开展技术研发攻关和测试验证。