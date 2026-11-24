IT之家 11 月 24 日消息，大众汽车集团旗下大众、斯柯达和西雅特等品牌的小型电动汽车正迎来远超预期的市场需求，但产能扩张速度跟不上订单增长，部分车型在德国的等待时间已接近两年。

据西班牙媒体 Motor.es 报道称，大众 ID. Polo 两厢电动车目前已累计获得超过 5 万份订单，是大众集团全新“电动城市车家族”（Electric Urban Car Family）中最畅销的车型之一。其中，最入门版本在德国的交付等待时间最长达到 21 个月。

斯柯达技术上与其高度相似的 Epiq 也面临类似情况。自发布以来，该车已获得超过 8 万份订单，最受欢迎版本的等待时间最长达到 17 个月。

Cupra Raval 则累计获得约 5 万份订单。由于需求旺盛，这款车所在的西班牙 Martorell 工厂还曾暂停生产数天。该工厂与 ID. Polo 共用一条装配线。

大众集团平价电动车家族共有四款车型，分别是大众 ID. Polo、Cupra Raval、斯柯达 Epiq 和大众 ID. Cross。截至 9 月底，这四款车型自推出以来在欧洲累计获得约 15 万份订单。

这些车型在德国的起售价约为 24,995 欧元（IT之家注：现汇率约合 18.2 万元人民币），入门版本虽然价格更亲民，却也成为大众集团产能压力最大的部分。相比之下，售价更高的版本交付速度要快得多。

目前，ID. Polo Sportline 的等待时间约为 5 个月，ID. Polo GTI 的用户则需要等待约 7 个月。

需求增长超出预期，也让各家车企在一定程度上受制于电池供应商。目前，负责生产 ID. Polo 和 Cupra Raval 的 Martorell 工厂已经实行两班制，每天最多可生产 1000 辆汽车。工厂已经开始筹备增加第三班次，届时日产能有望提高至 1200 辆。

不过，产能扩张与电池供应密切相关。工厂附近的一座电池工厂每天最多可以生产 1200 组电池包，但其所需电芯仍依赖外部供应商。

负责生产大众 ID. Cross 和斯柯达 Epiq 两款电动 SUV 的 Pamplona 工厂也面临类似情况。这两款电动车与大众燃油车型 T-Cross 和 Taigo 共用装配线，而后两款燃油车带来的利润均高于对应的电动车型。

大众汽车一名发言人向德国媒体 Automobilwoche 表示，市场需求的增长“远比最初预期更加迅猛”，而生产能力的提升“无法在短期内按照需求增长的速度同步调整”。

为缓解产能压力，大众正在增加工厂员工。与此同时，电池供应商国轩高科（Gotion）在西班牙新建的电芯工厂预计将于明年年初全面投产。届时，大众有望在减少对外部供应商依赖的同时，进一步提高电动车产量。