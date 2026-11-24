IT之家 11 月 24 日消息，诺华首席执行官、Anthropic 董事会成员瓦斯 · 纳拉辛汉（Vas Narasimhan）并不认同人工智能将在五到十年内治愈癌症的说法，他认为，就算再过十年，人工智能也只能把新药研发周期缩短四年。纳拉辛汉表示，科技行业看待这个问题带着一套“工程思维”，但临床医生和制药企业清楚，人类对人体的了解其实十分有限。

“我们面临的核心问题是，坦白说，我们只弄懂了人体运转机制大约百分之五的内容。”他说，“在代码和语言领域，我们掌握的知识比例要高得多，因此人工智能模型的学习和预测能力也会强很多。”

Anthropic 首席执行官达里奥 · 阿莫代伊（Dario Amodei）曾提出，人工智能有望在十年内攻克癌症和阿尔茨海默病。而诺贝尔奖项得主、DeepMind 及其药物研发子公司 Isomorphic 创始人德米斯 · 哈萨比斯爵士（Sir Demis Hassabis）去年也表示，他认为人工智能或许只用十年时间就能攻克所有疾病。

这家瑞士制药集团已经在整个新药研发流程中运用人工智能。企业发现，人工智能在人体试验之前的早期药物发现阶段效果最为突出，这一阶段原本平均耗时四年，借助人工智能最多可以缩短两年。纳拉辛汉预计，十年之内，人工智能有望把完整的新药研发周期从平均十二年压缩至八年。他还希望，候选药物进入首期人体试验后的成功概率，可以从当前的百分之八提升至百分之十二。

不过他提到，人工智能实际能发挥的作用，大概处在 AI 企业的乐观预期与制药行业的审慎态度两者之间。

不少人工智能企业都在尝试加快繁琐的药物研发进程。Anthropic 正在布局自有药物研发项目，包括收购小型生物技术企业、自建实验室。Isomorphic 上周宣布完成 50 亿美元（IT之家注：现汇率约合 333.96 亿元人民币）新一轮融资，这家公司正和多家药企开展研究合作，诺华就是合作方之一。

周四 Anthropic 上市当天，阿莫代伊在发言时称，多种疾病的治疗研究进展“太过缓慢”。“从一个不错的构想落地成治疗方案，往往要耗费数十年。”他说，“我相信，足够强大的人工智能和人类协同合作，能够把原本需要一个世纪的医学科研进展压缩到十年之内。”

纳拉辛汉说，他和 AI 行业的分歧，本质在于补齐人体运行机制这片巨大的知识空白究竟需要多久。如果监管机构认可，我们能够高度准确预判药物在人体内的作用效果，从而降低临床试验要求，人工智能才有可能大幅提速新药研发。但纳拉辛汉认为，长期的临床试验依旧无法省去。

“现阶段有一点无法回避，我们还是要先在动物身上、之后在人体身上测试这些化合物的生物作用。”他说。