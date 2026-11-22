IT之家 11 月 22 日消息，开发者 WollyMonjac 完成了一项颇具复古科技色彩的项目：将一个语言模型塞进软盘，让运行 DOS 系统的 486DX 和 Pentium 老电脑也能使用 AI。

不过需要说明的是，WollyMonjac 开发的 Tiny 2.1 并不是大型语言模型（LLM）。尽管它采用了与大型模型相同的 Transformer 架构，但开发者对它的定位相当朴素：一个使用 Turbo C 2.0 编写的微型问答 Transformer 模型。

在 486 电脑时代，普通 PC 格式化软盘的存储容量还不到 147.5 万字节，因此想要在如此有限的空间内运行现代 AI 软件并不容易。Tiny 2.1 则尽可能压缩模型体积，最终实现了以下配置：

参数量：36.7 万个，采用 4 层网络结构，隐藏维度为 96，逐字母读取和生成内容。

权重精度：8 位量化，每行使用一个缩放系数，模型总大小约为 380 KB。

训练数据：约 3500 条事实信息，每条信息都采用多种不同的问法进行训练。

要在老式 PC 上运行 Tiny 2.1，用户需要确保系统拥有约 540 KB 的可用常规内存。

IT之家注意到，这款软件的界面设计也相当完整，包含对话历史窗口、神经网络监控面板，以及用于输入问题的 Ask Tiny 窗口。按照 DOS 软件的传统习惯，界面还提供了一系列 F 键快捷操作。

此外，这款软件还有一个颇具复古未来主义色彩的功能：通过 PC 内置扬声器，以机器人语音朗读模型生成的回答。

开发者对这款 DOS 程序的定位显然十分谦逊。GitHub 项目页面介绍称，该软件由 Fable 5.2 编写，并由 Opus 5.5 训练。WollyMonjac 还开玩笑地承认，除了训练数据涉及的知识之外，这个语言模型“会非常自信地编造内容”。

近几个月，外界对大型语言模型幻觉问题的讨论有所减少，但放在这款复古 AI 项目上，这种一本正经地胡说八道的能力反倒有些像一项有趣的功能。

如果用户觉得 Tiny 2.1 的知识储备不够丰富，WollyMonjac 还在采用 MIT 许可证发布的软件包中提供了专门的训练文件夹。有兴趣的用户可以自行补充训练数据，打造一个专门针对自己感兴趣领域的问答 Transformer 模型。

如今，让老软件运行在全新的电脑硬件上已经不是什么难事。但反过来，让现代软件和游戏运行在几十年前的老硬件上，同样正在成为一股有趣的开发趋势。

除了此次受到关注的 Tiny 2.1，此前也出现过不少类似项目。例如，有开发者为 DOS 系统制作了 ChatGPT 客户端，让 1984 年推出的 IBM PC 也能使用 ChatGPT；有人成功让《我的世界》在 Game Boy 上运行；有人利用生成式 AI 为 Commodore 64 生成 8×8 像素精灵图；甚至还有开发者将《毁灭战士》（Doom）移植到了 Atari ST 电脑上。

这些项目虽然实用价值有限，却展示了开发者如何突破老旧硬件的性能和存储限制，让现代技术与经典计算设备产生有趣的碰撞。