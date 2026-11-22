IT之家 11 月 22 日消息，纽约音乐厅 Domino 计划于明年开业，试图重新唤起威廉斯堡（Williamsburg）曾经的复古嬉皮士文化氛围。然而，其官方网站上出现的一系列 AI 生成错误，却充满了 2026 年的时代特色。

据IT之家了解，Domino 由 Mumford & Sons 乐队成员、本 · 洛维特（Ben Lovett）创立。网站原本希望通过 The Strokes 乐队、仓库派对等元素，重现威廉斯堡昔日的独立音乐文化。

但网站上的 AI 生成图片却问题频出：不仅出现了一张从未真实举办过的 The Strokes 演唱会门票，还存在文字模糊、拼写错误等问题。图片上还覆盖着一层人工生成的纹理，试图营造怀旧质感。

颇具讽刺意味的是，网站正中央赫然放着一张明信片，上面写着：“Human Made”（人工制作）。

在 Business Insider 向 Domino 指出这些问题后，该公司一名代表解释称，场馆发布公告时，网站设计团队已经没有足够时间完成最终版本，因此暂时使用 AI 作为“过渡工具”，直到真正的“手工制作”版本完成。

这名代表表示：“这种做法并不符合 Domino 所代表的理念，我们已经用一个完全由人类制作的网站替换了原来的版本。”

目前，营销行业对于 AI 应该在何时、何种场景下使用，仍存在激烈争论。过度依赖 AI，可能导致食品图片出现诡异的变形效果、宣传材料出现令人尴尬的拼写错误。

Domino 官网的 AI 错误尤其引人关注，因为其试图呈现的恰恰是人类创造力和音乐创作的历史。

这个网站也从一个特殊角度反映出威廉斯堡整个社区正在经历的变化。近年来，AI 行业在这里迅速发展，Domino 所在的大楼已经进驻多家 AI 初创公司。新兴科技产业与当地传统艺术文化的融合，有时显得并不那么协调。

威廉斯堡正在经历一场社区变迁

Domino 音乐厅将设在 Domino 炼糖厂改造项目中的办公楼 The Refinery at Domino 一层。这栋经过翻新的办公楼目前约有 75% 的租户是科技公司，其中不少都是 AI 初创企业。

大楼周围随处可见 OpenAI 和 Polymarket 的广告，附近还有一座近年来受到科技从业者欢迎的板式网球场（Padel）。

洛维特旗下负责该场馆运营的酒店及餐饮集团 TVG，也获得了多位科技行业创始人的支持，其中包括 Slack 联合创始人斯图尔特 · 巴特菲尔德（Stewart Butterfield）和 Airbnb 联合创始人乔 · 杰比亚（Joe Gebbia）。

这一现象反映出威廉斯堡正在发生的更广泛变化：当地居民和新来者正尝试将科技与艺术结合起来，让代表当下的工程师群体与曾经定义这个社区的创意工作者共同生活。

此前，Business Insider 曾报道威廉斯堡正在形成一种新的“科技极客乌托邦”（Tech Bro-hemia）。报道发布后，不少读者表达了对威廉斯堡昔日氛围的怀念。其中一名读者甚至直接建议新搬来的科技从业者：“回加州去。”

不过，早在 AI 热潮兴起之前，随着当地租金不断上涨，威廉斯堡在 21 世纪初形成的独立文化和嬉皮士氛围就已经逐渐消退。

计划于 2027 年开业的 Domino 音乐厅，希望以某种方式重新唤起这里曾经的粗粝、自由和艺术气息。

Domino 方面表示，音乐厅希望向那些曾经塑造布鲁克林音乐文化的场所致敬，例如 Glasslands 和 Music Hall of Williamsburg。前者已经在十多年前关闭，后者也计划在今年年底前停止营业。该公司代表最后强调：“Domino 的核心理念，就是庆祝一切由人类亲手创造的事物。”