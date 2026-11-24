IT之家 11 月 24 日消息，当地时间 23 日，据外媒 insideevs 报道，中国“小跑车”SC01 准备进军欧洲市场。为此，SC01 将在意大利建立专属生产基地，计划于 2027 年 5 月投产。

这款双门跑车由天津工匠派汽车科技开发，将在意大利中部由 FIPA Europe 负责组装。FIPA Europe 目前从事中国微型汽车的生产，作为 SC01 的进口商，该公司已在意大利马尔凯大区敲定一处现有工业厂区，预计明年年初启动相关工作。

项目第一阶段将建设 2 万平方米的生产区域，安排 50 名员工负责组装从中国运来的车辆套件。此外，厂区还将配备 2750 平方米的仓库和 2 万平方米的物流区域。

FIPA Europe 的扩张计划不止于此。到 2030 年底，公司计划进一步扩大厂房规模，将员工人数增加至 285 人。除了负责组装低速电动微型车 Desner T80，FIPA Europe 还声称自己是欧盟唯一获得 SC01 进口和生产授权的企业，并独家负责该车的欧洲市场认证。

据报道，首批从中国进口的 SC01 原型车已在意大利道路上行驶，用于当地的开发工作。按照计划，新工厂将在 2027 年第一季度安装生产线，首批意大利制造的 SC01 预计于同年 5 月下线。

动力方面，中国版 SC01 采用双电机系统，综合功率为 320kW，配备 60kWh 电池组，目前由雷诺集团与江铃汽车集团合资成立的 JMEV 在中国组装。

轻量化是 SC01 的一大卖点。整车重量不到 1400kg，轻过保时捷 911，0-100km/h 加速只需 2.9 秒。双电机既可以各自独立工作，也能同时输出动力，驾驶者可根据需要选择后驱、前驱或四驱模式。

座舱设计同样贯彻了简约路线。车内只有数字仪表盘和中控台上的少量实体按键，没有中控娱乐屏，更没有许多现代豪华车配备的副驾屏幕。

SC01 欧洲版的售价尚未公布。据IT之家了解，该车在国内的售价为 22.98 万元。

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