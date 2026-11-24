小米 2026 年 2 月 8 日上架“小米智能门锁 E30 星辰黑”，其支持 AI 指纹识别、9 种开锁方式，定价 999 元。

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该产品将离合内置于锁体，配合直插式 C 级锁芯贯穿锁体结构设计，防止外力拆卸外面板后直接开门，也能防暴力下压外把手开门。同时锁体中内置虚掩传感器，家门虚掩时也可及时提醒。

产品提供 9 种开锁方式，包括 AI 指纹、长期密码、周期 / 一次性密码、手机蓝牙、应急钥匙、NFC 门卡（加购）等，采用新一代半导体指纹识别技术，内置 AI 算法，每次识别都可自主学习积累指纹特征，支持丰富多样的智能穿戴设备开锁。

产品可搭配具备蓝牙 Mesh 网关功能的设备共同使用，可通过米家 App 远程查看门锁的告警通知，还可将门锁设备管理权限与家人共享，一起管理门锁。

续航方面，门锁采用 4 节碱性干电池供电，持久续航长达 12 个月。低电量时有提醒，若电量全部耗尽还可用 Type-C 外接充电宝为门锁应急供电完成开锁。

IT之家附产品参数如下：

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