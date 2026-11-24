IT之家 11 月 24 日消息，小米米家落地灯在结束众筹后已经上架京东，售价 799 元，晒单返 2000 个京豆。

米家落地灯由青岛易来代工，这款产品主打至简美学设计，自然融入家居环境；还支持智能光影技术，可提供多种氛围模式，支持 1600 万色可调；还有双光源独立可控，支持触控调光，接入米家 App 和澎湃智联。

据介绍，其底部圆环滑条支持单点触控开关灯、滑动调节亮度，长按可切换灯光效果。亮度可通过底部圆环滑动调节，也可在米家 App 中调节，亮度可调节范围为 1%-100%。色温可在米家 App 中调节，调节范围为 1800K-6500K。IT之家附参数详情如下：

除此之外，小米商城还上架了一款米家漫反射吊灯，由上海飞彗智能照明代工，售价 1699 元，支持小米澎湃智联，已接入米家 App，支持超级小爱控制。

这款吊灯采用漫反射导光技术，打造立体柔光环境；采用 Ra97 全光谱灯珠，还原物体真实色彩；平均照度 > 500lx，均匀照明少阴影，用眼更舒适；支持上下光源独立控光，满足个性化用光需求。

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