IT之家 11 月 24 日消息，奇瑞捷途汽车旗下全新纯电动紧凑型 SUV 捷途环游者 EV 已上市，新车共推出 5 款车型，售价区间为 8.99 万元至 12.59 万元。作为捷途品牌推出的首款纯电“方盒子”SUV，环游者 EV 同时提供后驱与四驱两种动力版本，最高 CLTC 纯电续航里程可达 550 公里，高配车型还将搭载猎鹰 500+ 辅助驾驶系统。

IT之家注意到，新车采用“方圆共生”美学理念，将圆润线条融入方正轮廓之中。前脸以贯穿式黑色饰条连接两侧圆形复古大灯，饰条中央镶嵌品牌标识。

车身侧面，熏黑处理的 A 柱营造出悬浮式车顶效果，车门把手则保留传统设计。车尾尾灯采用与头灯呼应的双圆环造型，灯组间同样以带品牌标识的黑色饰板相连。

尺寸方面，新车长宽高分别为 4475/1880/1700 毫米，轴距 2735 毫米。值得一提的是，该车还拥有 21 度接近角、26 度离去角、200 毫米离地间隙以及 500 毫米涉水深度，并配备 150 升前备厢，具备一定的户外通行能力。车身颜色方面，新车提供龙亭御金、珊瑚沙粉、极光绿、漫霞紫、冰川白、星幕银共六种选择。

内饰方面，新车采用简约座舱风格，提供曜金黑与雅棕米两种配色。车内配备 15.6 英寸中控大屏与 8.8 英寸全液晶仪表盘，搭载高通骁龙 8155 及骁龙 8775 车机芯片，运行 TOUR OS 智能车机系统，并集成讯飞语音与豆包大模型。高配车型前排座椅还具备加热、通风及按摩功能。

辅助驾驶方面，高配车型搭载猎鹰 500+ 辅助驾驶系统，内置高通骁龙 8775 辅助驾驶芯片，可提供高速 NOA、城市 NOA（后续通过 OTA 升级）、自动泊车、遥控泊车、记忆泊车及循迹倒车等功能。

动力方面，两驱版车型电机最大功率 200 千瓦，最大扭矩 285 牛 · 米，百公里加速时间为 7.5 秒；四驱版车型综合功率 275 千瓦，最大扭矩 427 牛 · 米，百公里加速时间 5.5 秒，并支持 XWD 智能四驱与 7+X 越野模式。电池方面，全系车型均搭载 65 千瓦时磷酸铁锂“犀牛电池”，根据车型不同提供 550 公里和 510 公里两种 CLTC 纯电续航版本。底盘结构上，新车采用前麦弗逊式独立悬架与后五连杆式独立悬架的组合。