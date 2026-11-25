IT之家 11 月 25 日消息，法国总统埃马纽埃尔 · 马克龙昨晚在 X 上发文称，比亚迪正在与法国方面合作，计划在法国摩泽尔省（Moselle）进行工业布局。

同日，比亚迪与英国英力士（Ineos Automotive）分别发布公告，确认双方已进入独家谈判阶段，涉及英力士位于摩泽尔省汉巴赫（Hambach）的汽车工厂。

马克龙表示，这一进展是法国经济政策以及欧洲汽车产业相关行动的直接成果，相关政策旨在加快汽车制造商在欧洲本土落地。

他还提到，这一方向此前已于 10 月巴黎车展期间公布，并宣布将于 2027 年 1 月 18 日的 Choose France 投资峰会上公布更多具体信息。

比亚迪昨日发布公告，宣布已与英力士就收购其位于法国汉巴赫（Hambach）的汽车工厂展开排他性谈判。此次交易仍需征询相关员工代表机构意见，目前尚未正式完成。

比亚迪执行副总裁李柯表示，公司希望通过汉巴赫项目，为欧洲消费者提供在法国生产的汽车，并计划延续该工厂的工业生产活动，保留当地就业岗位，为当地员工及供应商创造新的机会。

据路透社报道，汉巴赫工厂目前员工人数接近 900 人。英力士计划于 2028 年起将相关车型的生产转移至美国。若收购交易完成，汉巴赫将成为比亚迪在欧洲的第二座汽车工厂，仅次于匈牙利塞格德工厂。

公开资料显示，交易标的汉巴赫工厂具有较长的汽车制造历史。该厂 1998 年至 2024 年生产梅赛德斯-奔驰与 Swatch 合作的 Smart 小型车，2020 年被英力士收购后，自 2022 年起组装英力士的 Grenadier 越野车及 Quartermaster 皮卡。

英力士方面表示，若交易达成，Grenadier 与 Quartermaster“中期内”仍将在汉巴赫继续生产；英力士已将美国生产基地列入短名单，计划 2028 年启动在美生产，其全球销量约 70% 集中在美国。

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