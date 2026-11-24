IT之家 11 月 24 日消息，据路透社报道，欧洲汽车制造商协会（ACEA）今日公布的数据显示，10 月欧洲新车市场继续增长，电池驱动的纯电动汽车需求保持强劲，抵消了汽油车和柴油车销量再次大幅下滑带来的影响。

IT之家注意到，在购车补贴以及车型选择日益丰富的推动下，欧洲主要市场对电动化汽车的需求依然旺盛。

数据显示，10 月欧盟、英国和欧洲自由贸易联盟（EFTA）新车注册量（作为销量的替代指标）同比增长 3.4%，达到 113 万辆。

电动化车型占当月新车注册总量的 75.5%。相比之下，汽油车和柴油车注册量分别同比下降 28.3% 和 30.2%，合计仅占新车注册量的 21.8%。

具体来看，纯电动汽车注册量同比增长 56.1%，插电式混合动力汽车增长 9.2%，而普通混合动力汽车注册量则下降 0.3%。

欧洲本土汽车制造商的市场表现继续承压。大众汽车、雷诺和斯特兰蒂斯旗下品牌的汽车注册量分别同比下降 7.6%、9.8% 和 8%。三家车企的合计市场份额从去年同期的 53.2% 降至 47.2%。

与之形成对比的是，中国汽车品牌在欧洲市场持续扩大份额。奇瑞、比亚迪、吉利和上汽集团旗下汽车注册量分别同比增长 150.8%、118.9%、15.4% 和 36.2%。较新的品牌零跑汽车和小鹏汽车表现同样突出，注册量分别增长 246.4% 和 165.3%。

上述六家中国车企的合计市场份额已从去年同期的 9% 升至 14.8%，一年间提高了 5.8 个百分点。

这意味着，欧洲车市在整体增长的同时，市场格局也在发生明显变化：传统燃油车持续失势，欧洲本土车企份额不断受到挤压，中国汽车品牌则凭借电动化车型和更丰富的产品阵容加速扩大影响力。