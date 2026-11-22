IT之家 11 月 22 日消息，比亚迪腾势汽车今日发布了腾势 N8 快问快答第 1 期，公布了腾势 N8 预计交付周期。

纯电尊荣型：12 月中旬陆续开启交付

纯电旗舰型：11 月优先交付，深空蓝、日光橙 12 月开启交付，主驾躺平座椅在 12 月中旬开启交付，20 英寸多辐星芒轮毂 12 月下旬陆续开启交付

纯电易三方尊荣型：2027 年 1 月上旬陆续开启交付，21 英寸星驰轮毂 2027 年 1 月下旬开启交付

纯电易三方旗舰型：12 月中旬陆续开启交付，21 英寸星驰轮毂 2027 年 1 月下旬开启交付

插混易三方尊荣型和插混易三方旗舰型：2027 年 2 月下旬陆续开启交付

官方表示，若希望尽快提车，可以优先考虑选择暗夜黑和舒云灰外饰颜色，具体交付时间与车型版本、选装配置相关，建议联系当地门店，了解实时排产及交付进度。

据IT之家此前报道，腾势 N8 于 11 月 12 日正式上市，共推出 6 款配置车型，官方指导价区间为 26.99 万-32.99 万元。

纯电尊荣型：26.99 万元

纯电旗舰型：27.99 万元

纯电易三方尊荣型：30.99 万元

纯电易三方旗舰型：32.99 万元

插混易三方尊荣型：30.09 万元

插混易三方旗舰型：32.09 万元

车身长宽高为 5150/1999/1820mm，轴距 3075mm，后备厢常规容积 1046 升，二排折叠后可扩展至 2150 升。车内提供四把零重力座椅，前排最大躺角 165°，后排最大躺角 146°，支持前后移动，通风、加热与按摩功能配齐。

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