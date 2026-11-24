IT之家 11 月 24 日消息，今天（24 日）晚间，比亚迪第三代唐 EV 正式上市。根据官方介绍，该车定位“科技旗舰”将以科技赋能，让出行更为省心。

IT之家附价格及配置信息如下：

730km 后驱尊贵型：18.79 万元

850km 后驱激光尊荣型：20.79 万元

850km 后驱激光旗舰型：21.99 万元

四驱线控选装包：2 万元

第三代唐在外观上提供 3 款双拼色与 5 款单色共 8 种车色。车头搭载 2.5 米一体贯穿式飞檐光羽大灯，车尾则采用凤翎中国结尾灯与凤凰展翅迎宾光毯。车身长度超过 5 米，轴距接近 3 米，全系采用五座布局，二排腿部空间达到 1003mm，靠背最大仰角为 130 度。

座舱是第三代唐此次变化最集中的区域。车内提供三幅式双拼色圆形方向盘与椭圆形单色方向盘两种选择，座椅以 Nappa 真皮包覆，全车四座均配备通风、加热及 10 点独立按摩。副驾为零重力座椅，二排座椅支持超过 12 种常用变化形态。

新车智能化配置的核心是一组双屏布局：35.4 英寸一体远端星环屏负责呈现车速、导航等行车信息，30 英寸全景巨幕屏承担交互与娱乐功能。车机首发 AI 萌宠桌面与时光壁纸，语音助手“迪迪虾”支持方言识别与模糊指令，并具备全舱声纹识别能力。

储物方面，第三代唐设有 205L 电动开闭前备箱（带排水孔）、910L 后备箱（二排放倒后可拓展至 2098L），以及 6.8L 车载冷暖冰箱，全车提供超过 28 处扩展接口与磁吸点。

三电系统上，第三代唐搭载第二代刀片电池与闪充技术，CLTC 纯电续航最高 850km（对应后驱版），四驱版续航为 770km。后驱版电机功率 300kW，四驱版系统综合功率 515kW，四驱双电机版本零百加速 4.3 秒。

新车底盘采用前双叉臂、后五连杆独立悬架结构，支持云辇-A 智能空气车身控制系统、后轮转向，首搭 iTAC 2.0+ 陷车助手，最小转弯半径仅 5.6 米，还提供“灵鸢”后装版智能车载无人机系统。

比亚迪第三代唐将首发搭载新一代线控数字底盘，支持线控转向、线控制动。方向盘与车轮之间没有机械连杆，电信号直达，系统响应速度提升 25% 以上；方向盘还可解耦，用作赛车游戏手柄，车轮不受影响。

安全方面，第三代唐采用 13 横 9 纵笼式车身，全系标配 11 个安全气囊，并搭载天神之眼 B 辅助驾驶激光版，支持城市领航与智能泊车辅助，同时配备 TBC 高速爆胎稳行系统。