IT之家 11 月 25 日消息，NASA 确认，其两项火星探测任务在近几周相继出现技术故障，已暂停科学探测工作。受影响的是“毅力号”火星车与“奥德赛号”轨道探测器，两者均超出原设计寿命运行。

“毅力号”的问题始于 10 月 30 日。当日，火星车主通信系统中的一台超高频（UHF）无线电设备启动后，未能向车载计算机发送正常的心跳信号。连续 25 次未收到信号、持续约 100 秒后，火星车自动关闭故障设备，切换至备用无线电，并进入安全模式。

随后，工程师在检查诊断数据时发现，备用 UHF 无线电的发射功率也只有预期水平的一半左右。NASA 因此决定暂时停用两台 UHF 无线电系统，等待评估故障原因再决定是否恢复使用。

目前，“毅力号”仍通过 X 波段通信系统，利用高增益天线直接向地球传输信号。不过，这种方式的数据传输速率明显低于通过火星轨道器中继的 UHF 通信。为优先保障故障诊断数据传输，任务团队暂停了火星车的科学探测和仪器活动。

NASA 表示，团队将首先设法恢复备用 UHF 无线电的运行，之后再处理主无线电的问题，并希望火星车能在 11 月底前恢复科学活动。

与“毅力号”相比，“奥德赛号”的情况更为紧迫。这一轨道探测器于 2001 年发射，同年 10 月进入火星轨道，是目前在火星运行时间最长的探测任务。

据介绍，“奥德赛号”共有四台用于调整航天器姿态的反作用轮，其中一台早在 2013 年就已发生故障。11 月 4 日至 6 日期间，该探测器进入安全模式，工程师随后确认，另一台反作用轮也不再转动。由于至少需要三台正常工作的反作用轮才能维持正常姿态控制，目前探测器已无法依靠原有方式完成相关操作，科学仪器暂时关闭。

在反作用轮无法工作的情况下，“奥德赛号”必须完全依靠肼推进器调整自身方向，以便让太阳能电池板朝向太阳、科学仪器对准火星。不过，NASA 估计，按照这种方式运行，探测器剩余的肼燃料仅够维持一至两个月，相关燃料消耗估算仍在进一步核实。

目前，地面团队已经取得一些初步进展。在一次测试中，出现故障的反作用轮在接收到指令后重新发生移动，但仍需要进一步测试，才能确认是否能够恢复正常工作。NASA 希望在 11 月最后一周完成测试和分析，并争取恢复“奥德赛号”的科学探测及通信中继任务。

“奥德赛号”不仅承担自身的科学探测工作，也是 NASA 火星通信中继网络的重要组成部分。火星表面的探测车需要通过轨道器向地球传输大量数据。

目前，NASA 的“好奇号”（Curiosity）火星车仍在工作，另一颗重要通信中继卫星是 2006 年抵达火星的“火星勘测轨道器”（MRO），欧洲航天局则有 ExoMars Trace Gas Orbiter 和 Mars Express 两颗轨道器参与相关任务。

NASA 此前已经失去过 MAVEN 火星轨道探测器（于 2025 年 12 月 6 日与地球失去联系）。经过数月调查，NASA 于 2026 年 6 月正式宣布该任务结束。这意味着，火星轨道通信基础设施面临进一步老化的问题。

为补充火星通信能力，NASA 于 2026 年 9 月 1 日宣布，将价值最高约 7 亿美元（IT之家注：现汇率约合 46.76 亿元人民币）的火星通信网络（Mars Telecommunications Network，MTN）项目授予蓝色起源公司。该项目计划建设一颗专门负责通信中继的火星轨道器，为火星表面及轨道上的探测任务提供高带宽通信服务，合同要求其不晚于 2028 年 12 月 31 日交付。

不过，火星通信网络项目目前还面临采购争议。此前未能获得合同的火箭实验室（Rocket Lab）已向美国政府问责局（GAO）提出正式抗议，对 NASA 的项目授予决定提出质疑，项目后续进展仍有待相关程序处理。

NASA 还计划于 2028 年底发射 SkyFall 火星直升机任务。该任务将向火星部署三架直升机，利用机载科学设备研究火星地质、气候以及地下冰分布，并为未来探测任务寻找合适的着陆区域。

此外，NASA 仍需要为老化的 MRO 轨道探测器寻找替代方案。该探测器搭载的高分辨率成像设备长期承担火星表面测绘和未来着陆地点勘察工作，对后续机器人及载人火星任务具有重要作用。目前，NASA 正处于相关替代任务概念的早期研究阶段，尚未确定具体时间表和预算。