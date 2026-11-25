IT之家 11 月 25 日消息，虽然索尼此前曾宣传《GTA 6》“在 PS5 上体验最佳”，但实测结果并不支持这一说法。

今日，Digital Foundry（数毛社）放出了一段 18 分钟的关于《GTA 6》在 Xbox Series X 与标准版 PS5 上性能表现的对比视频，并给出了自己的看法。

分析显示，两款主机的画面设置和整体表现接近，但 Xbox Series X 在部分场景中掉帧较少，并可借助 120Hz VRR 输出让画面观感更平滑。不过，这两款主机均不及更贵的 PS5 Pro。

Digital Foundry 指出，两款主机的核心画面设置基本一致，内部渲染分辨率也相同，整体视觉效果接近。不过，在部分测试场景中，Xbox Series X 的帧率表现更稳定，个别画面还存在轻微的分辨率优势。

分析人员表示，两款主机在一般游玩过程中大多能够达到或接近 30 帧，但在高速移动等负载较高的场景中，PS5 更容易出现掉帧。Xbox Series X 同样无法完全避免帧率下降。

Xbox Series X 还支持通过 120Hz 输出和 VRR（可变刷新率）改善画面观感，在兼容显示设备上能够让帧率波动显得更加平滑。不过，这并不意味着游戏实际帧率因此提高。Digital Foundry 认为，两款标准版主机之间的性能差异总体有限。

Digital Foundry 此次测试还涉及 PS5 Pro。该主机凭借 PSSR2 超分辨率技术和光线追踪阴影，提供了更高的画面质量，整体表现优于标准版 PS5 和 Xbox Series X。

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