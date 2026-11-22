IT之家 11 月 22 日消息，备受期待的《侠盗猎车手 VI》（Grand Theft Auto VI，简称《GTA 6》）于 11 月 19 日在全球正式发售。游戏获得了媒体和玩家的广泛好评，并以首日 37.9 亿美元（IT之家注：现汇率约合 253.68 亿元人民币）的销售额，创下历史上所有娱乐媒介中规模最大的首发纪录。事实上，在正式发售之前，《GTA 6》就已售出 3250 万份，成为史上预购量最高的电子游戏。

上个月，Rockstar Games 确认，《GTA 6》在 Xbox 和 PlayStation 平台上的目标帧率均为 30FPS。开发团队希望借此维持游戏中各个环境及其居民的高密度表现和视觉保真度。

游戏发售当天，全球玩家也纷纷证实，《GTA 6》在 Xbox Series X、Xbox Series S、PlayStation 5 和 PlayStation 5 Pro 上以 30FPS 运行时，整体表现相当出色。

然而，Xbox Series X 玩家如今发现了一种能够解除游戏帧率限制的方法，让《GTA 6》以 60FPS 甚至更高帧率运行。不过，这一发现背后存在一个相当严重的问题。

据 Wccftech 报道，Reddit 用户 Meowwie64 发现，利用 Xbox 的“快速恢复”（Quick Resume）功能，可以触发一个游戏漏洞，解除《GTA 6》的 30FPS 帧率限制。

要实现这一效果，玩家需要一台连接 120Hz 显示器的 Xbox Series X。首先，将主机刷新率设置为 60Hz，然后启动《GTA 6》。当游戏出现开场的六星通缉动画时，将主机刷新率切换回 120Hz，接着在不关闭《GTA 6》的情况下启动另一款游戏，最后通过“快速恢复”重新进入《GTA 6》即可。

最初发现这一漏洞的玩家在《GTA 6》01.002.001 版本上进行了测试，报告称游戏帧率可以在约 45FPS 至 100FPS 之间波动。其他玩家也表示成功复现了这一漏洞，其中甚至包括部分 Xbox Series S 用户。

帧率提升，游戏速度却失控

对于 Xbox Series X 和 Series S 用户来说，这一发现乍看之下无疑是个好消息，但实际情况却并没有那么理想。

问题在于，《GTA 6》的游戏运行速度似乎与帧率直接挂钩。当帧率超过 30FPS 时，角色动画、人物移动以及其他游戏元素也会随之加速。

换句话说，当游戏以 60FPS 运行时，部分游戏内容实际上会以原本两倍的速度进行。值得注意的是，游戏过场动画在更高帧率下仍然能够正常播放，并未出现类似的速度异常。

在 Reddit 相关讨论帖中，玩家们还报告了 60FPS 模式下的其他问题。总体而言，游戏性能表现极不稳定。

部分区域的运行相对流畅，但机场、VAULT 夜总会等人流密集的场景则出现了明显的帧率下降。

这些测试结果表明，Xbox Series X 在某些情况下确实能够以更高帧率渲染《GTA 6》。不过，这并不能证明主机能够在正常游戏过程中稳定提供 60FPS 体验。

从目前的情况来看，Rockstar 选择将游戏帧率限制在 30FPS，以在画面质量、游戏世界模拟效果和实际游玩体验之间取得平衡，似乎是一个合理的决定。

Rockstar 是否故意限制 Xbox 版帧率？

这一漏洞还在社交媒体上引发了新的猜测：Rockstar 是否为了让 Xbox 版《GTA 6》与 PlayStation 版保持一致，才刻意将 Xbox 版帧率限制在 30FPS？

不过，目前并没有证据能够支持这一说法。

现阶段的测试只能说明，Xbox Series X 在特定条件下可以突破游戏的帧率限制，却无法证明 Rockstar 是出于平台间性能对齐的考虑，才决定采用 30FPS 目标帧率。

从游戏实际表现来看，30FPS 或许仍是 Rockstar 在当前主机硬件条件下，为《GTA 6》选择的更合适的运行方案。