IT之家 11 月 18 日消息，Digital Foundry（数毛社）对《GTA 6》进行的技术分析显示，标准版 PS5 比 PS5 Pro 更难稳定维持游戏设定的 30 FPS 帧率。在大规模爆炸等高负载场景中，标准版 PS5 的帧率甚至会跌至 23 FPS。

IT之家注意到，《GTA 6》将帧率目标锁定在 30 FPS，此前就引发了不少争议。如今，游戏在两款主机上的实际性能表现也已经揭晓。根据数毛社发布的技术分析，标准版 PS5 的表现比许多玩家预想的更加吃力。

数毛社发现，标准版 PS5 比 PS5 Pro 更难维持 30 FPS 的目标帧率，即使在正常游戏过程中，也会出现一些小幅帧率波动。

数毛社将这些波动形容为“确实非常轻微”，但同时指出，它们仍会明显影响游戏体验。

在高强度战斗场景中，情况会变得更加糟糕。数毛社使用榴弹发射器在街道上大肆破坏、连续炸毁车辆时，测试画面显示，标准版 PS5 的帧率最低跌至 23 FPS。

更值得注意的是，这种掉帧并非转瞬即逝，而是会持续一段时间。只有当玩家离开当前区域或者角色死亡后，帧率才会恢复。

数毛社也特别强调，这属于极端情况下的表现，并不能代表游戏的平均性能。实际上，游戏在大多数场景中的帧率仍然接近 30 FPS。

不过，正如数毛社所说，如果你属于那种喜欢在《GTA》里四处游荡、到处制造爆炸的玩家，那么就可能遇到这样的性能表现。

相比之下，PS5 Pro 用户则无需过于担心。数毛社认为，PS5 Pro“无疑是游玩这款游戏的最佳选择”，其表现几乎能够完美维持 30 FPS，帧时间分配也十分稳定，过场动画同样非常流畅。

数毛社表示，在 PS5 Pro 上累计游玩超过 50 个小时后，他们在正常游戏过程中没有发现任何帧率下降。即使是在同样的密集爆炸场景中，PS5 Pro 也只是短暂跌至 24 FPS，随后便迅速恢复，而不像标准版 PS5 那样长时间低于 30 FPS。

有意思的是，数毛社还发现，标准版 PS5 和 PS5 Pro 似乎都是以 1440p 内部分辨率渲染《GTA 6》。两款主机的主要区别在于画面超分技术。

Pro 版本的 PSSR 技术生成的画面“足以以假乱真，看起来接近原生 4K”，而基础款 PS5 的画面则明显是经过空间超分辨率处理的 1440p 画质。

在光影效果方面，两款主机都支持光线追踪全局光照和反射效果。PS5 Pro 则额外加入了光线追踪阴影。数毛社表示，这一技术有效消除了标准版 PS5 上出现的明显块状阴影瑕疵。

总体而言，数毛社将《GTA 6》的性能表现评价为“整体可以接受，但仍有些令人失望”。不过，考虑到这款游戏在画面表现方面对主机硬件提出了多么高的要求，他们也更愿意接受 30 FPS 的帧率限制。

数毛社甚至将《GTA 6》称为“本世代画面表现最令人惊叹的游戏”。

目前，《GTA 6》已经登陆 PlayStation 5 和 Xbox Series X|S 平台。