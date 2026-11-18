IT之家 11 月 18 日消息，数毛社（Digital Foundry）发布了两段视频，对《GTA 6》在不同主机上的性能表现进行了详细分析。其中一段重点测试 PlayStation 5 和 PS5 Pro 版本，另一段则针对 Xbox Series X 和 Series S 版本。

IT之家注意到，对于 Xbox Series X 版，数毛社给出了相对积极的评价。该版本的表现与标准版 PS5 比较接近，内部渲染分辨率基本维持在 1440p，目标帧率为 30 FPS，不过在场景较为复杂、负载较高时，仍然会出现掉帧。

数毛社分析师奥利弗 · 麦肯齐（Oliver Mackenzie）在视频中表示：“《GTA 6》在常规游戏过程中基本能够达到并维持 30 FPS，即使在激烈战斗和快速移动等高负载场景中，也能保持约 33 毫秒的帧时间。在 Xbox Series X 上，我体验的大多数战斗场景都能稳定运行在 30 FPS，掉帧情况相对较少。过场动画的表现也不错，没有出现动画卡顿。”

他补充道：“在单人剧情过程中，玩家可能会在一些特别激烈的追逐战或枪战中遇到掉帧。不过，在绝大多数时间里，Xbox Series X 都能提供稳定的 30 FPS 游戏体验。”

至于 Xbox Series S 版本，麦肯齐认为，经过硬件性能妥协后的游戏在基础画面表现方面“相当有意思”。一些理论上对处理器性能要求较高的技术，例如角色头发丝渲染和光线追踪反射，并没有从 Series S 版本中删减。

他说：“从整体上看，游戏画面确实与 Series X 版本相当接近。不过，玩家会看到一系列幅度较小的画面缩水。”具体包括光照精度降低、反射效果更加模糊，以及阴影表现更加粗糙。

他还表示：“画面分辨率也有所下降。根据我的测算，Series S 的内部渲染分辨率为 720p，而 Series X 为 1440p。不过，最终输出画面的效果远好于内部渲染分辨率所暗示的水平。与 Series X 相比，两者在画面锐度和细节方面的差距相对没有那么明显。”

在总结画面表现时，麦肯齐表示：“Series S 版本确实削减了不少视觉效果，我怀疑还有一些明显的画面降级是我没有注意到的。但游戏的核心内容得到了保留，这一点确实超出了我的预期。

“Series S 运行的仍然是大家熟悉的《GTA 6》，而且与我们经常在其他 AAA 级游戏的 Series S 版本中看到的画质妥协相比，这款游戏所做的取舍并没有想象中那么大。”

不过，麦肯齐指出，这种画面表现的代价也不小。Xbox Series S 版《GTA 6》存在严重的帧率问题。尽管游戏仍以 30 FPS 为目标，但在大量常规游戏场景中，帧率都会跌破这一水平。

他解释称：“即使只是驾驶速度较慢的汽车进行普通移动，游戏帧率也会长时间徘徊在 20 多帧的中后段。普通战斗场景中的帧率则基本会一直维持在 20 多帧。实际上，任何需要大量 AI 运算或资源动态加载的场景，都会拖累微软这款入门级主机的性能。”

他补充道：“当然，我认为游戏大多数时候的实际帧率可能仍维持在 30 帧，因此表现也并非全无可取之处。过场动画通常运行正常，普通步行探索也基本没有太大问题。

“但只要涉及战斗或者高速移动，帧率就会明显下滑。如果进一步挑战游戏的性能极限，在特别复杂的场景中，帧率最低甚至会降至约 20 FPS。”

尽管如此，麦肯齐仍然对 Rockstar 为 Xbox Series S 开发这一版本的工作表示赞赏。

他认为，Rockstar 成功将原本针对 PS5 和 Xbox Series X 打造的庞大游戏，移植到了性能弱得多的硬件上。即使是一些游戏规模远小于《GTA 6》的作品，其他开发商在适配 Series S 时也曾遇到不少困难。

麦肯齐表示：“Rockstar 打造了一个相当忠实于原作设计理念的 Series S 版本，游戏的核心技术也都以相对合理的形式保留了下来。但 Series S 版本的帧率表现确实不理想，因此目前我建议玩家优先选择其他主机平台游玩。”

“我很想知道，《GTA 6》在主机上的性能表现未来会如何变化，也希望 Series S 版本能够在后续更新中得到改善。不过，就目前而言，Series S 版本确实很难成为我的推荐选择。”

目前还不清楚 Rockstar 能在游戏发售后将 Xbox Series S 版的性能提升到什么程度。不过，上个月微软宣布，Xbox Series X/S 主机以及 Xbox ROG Ally X 掌机将在未来的一次系统更新中获得 AMD 最新的 FSR 4.1 图像超分技术。

与英伟达的 DLSS 技术类似，FSR 4.1 的主要优势在于，开发者可以先以较低分辨率渲染游戏画面，再利用 FSR 技术将其超分至接近原生分辨率的视觉效果。

这种方式能够提升游戏运行性能，让游戏更容易达到 60 FPS 甚至 120 FPS，同时尽可能减少画质损失。

不过，目前尚无迹象表明 Rockstar 计划未来为 Xbox Series X/S 版《GTA 6》加入 FSR 4.1。如果该公司决定采用这项技术，或许能够改善游戏的帧率表现。