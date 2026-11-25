IT之家 11 月 25 日消息，2026 年 11 月 25 日 0 时起始发开行的国铁普速旅客列车、11 月 24 日 18 时起始发开行的货物列车正式启用新车次。普速旅客列车如今使用 Z、N、V 字头，普速旅游列车使用 Y 字头，货运班列使用 B 字头字母，采用无字头字母编排方式的其他货列、路用列车车次相应进行优化调整，共涉及客货列车 4700 余列。

据“中国铁路”公众号今日更新，中国铁路集团 2026 版《列车车次编排规定》将动车组旅客列车车次的字头字母由原来的 4 个增加至 7 个，可编排的列车车次数量增长近 40%，货物列车新增“DH”字头字母。

普速旅客列车方面，将原有 T 字头调整为 N 字头，原有 K 字头及无字头的数字号段车次调整为 V 字头，Z 字头保持不变、仅调整读音和部分数字号段，直快列车保持 Z 字头不变。

本次调整后，Z 字按英文字母读音，表示最高运行时速 160 公里的快速旅客列车，车次编排为 Z1-Z1998；N 按英文字母读音，表示最高运行时速 140 公里的快速旅客列车，车次为 N1-N1998；V 按英文字母读音，表示最高运行时速 120 公里的普速旅客列车，其中，快速旅客列车车次编排为 V1-V5998、普通旅客快车车次为 V6001-V6998、普通旅客慢车车次为 V7001-V7998。

旅游列车方面，Y 字头保持不变，是普速旅游列车专属字头，通过数字号段区分旅游专线和旅游专列两类产品，其中，普速旅游专线列车车次编排为 Y1-Y998，普速旅游专列列车车次编排为 Y1001-Y9998，旅客选择旅游产品时可以一目了然。

IT之家了解到，跨境旅客列车在境内段运行时，相关车次将根据 2026 版《列车车次编排规定》并结合实际进行相应调整。承接临时旅客运输任务的各类列车，车次编排使用同类产品的字头字母和预留的数字号段。

车次变更后，原车次配置的轻装行、铁路畅行码、互联网订餐等在途服务，标识方式、服务内容、产品体验保持稳定，旅客可以继续使用。