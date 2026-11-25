IT之家 11 月 25 日消息，据路透社今天报道，在本月中旬曝出 24 小时全球服务中断后，微软公司已启动“红色警报”状态，计划彻底改革重大服务故障的预防和应对方式。

据报道，此次故障发生于 11 月 12 日-13 日，影响澳大利亚、日本和美国等多国的政府机构，导致交易公司业务延误、航空公司通信系统紊乱，引发了外界对关键数字基础设施脆弱性的进一步担忧。

微软将此次故障归咎于一个未被发现的 Windows 可扩展性缺陷，CEO 萨提亚 · 纳德拉已就此次服务中断公开致歉。

“红色警报”意味着微软将以最高级别的紧急程度，处理工程和运营实践中暴露出的问题。此次故障影响微软电子邮件服务 Exchange Online，以及 Outlook、Teams 和其他 Microsoft 365 产品。

负责监督 Microsoft 365 核心业务和 Work IQ（IT之家注：微软面向 AI 智能体的办公智能平台）的企业副总裁 Amanda Silver 在周一发布的另一份备忘录中表示，随着服务中断持续，工程师不得不在“战争迷雾”中开展工作。

尽管微软调集了顶尖工程人员，但故障响应团队仍在 11 个 Teams 聊天群中交换超 1.1 万条消息。由于诊断数据分散在多个彼此割裂的内部跟踪系统中，团队难以形成统一的故障判断，也难以协调各项假设和决策。

微软如今启动了专门应对重大危机的高优先级行动机制。Silver 列出了五项重点工作，其中包含负载削减、地理区域流量隔离，以及加快故障恢复的机制。未来微软发生类似事故时，将于一小时内在全球范围完成处理。该公司还计划部署 AI 智能体，帮助工程师更快地诊断系统健康状况相关数据。